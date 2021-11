El Rompecabezas: Los detalles de la encerrona y el robo del vehículo que sufrió Jorge Garcés la noche del jueves

El director técnico de Santiago Wanderers, Jorge Garcés, fue víctima de una encerrona la noche del jueves en la Autopista Vespucio Sur, en la Región Metropolitana. Los antisociales le robaron su vehículo Mercedes Benz, auto de alta gama que fue comprado a menos de dos horas en Rancagua.

En el programa ‘El Rompecabezas‘ que conduce Pedro Carcuro, el DT de ‘Los Caturros‘, se refirió al lamentable episodio que tuvo que experimentar. “Es una situación que uno ve en la televisión diariamente y a veces pensamos que no nos va a pasar”, dijo Garcés.

En el espacio radial de la 92.1, ‘Peineta‘ relató que venía desde Rancagua y que al llegar a Santiago tomó General Velázquez, al salir por Vespucio Poniente avanzó hacia la Ruta 68, en ese momento “cuando voy llegando (a la salida de la autopista) sale un vehículo retrocediendo y que me tapa la salida”. Ahí, “se bajan cinco chicos jóvenes, aparentemente, apuntándome con una especie de metralleta”, mientras que, “los otros con pistola”.

“Mucha agresividad, mucha grosería, me tiraron abajo del auto, entre tres me empujan y caigo. Me sacan una cadena con una medalla que tenía de mi mamá. Me dejaron un poco dañado el cuello, pero algo sin importancia”, detalló.

Posteriormente, reflexionó que “estamos acostumbrados diariamente ver estas cosas en televisión, indudablemente que en el momento te pasan mil cosas por la cabeza, pero fíjate que los chicos que estaban con las armas no se acercaron al auto, se acercaron dos o tres chicos sin armas a sacarme del vehículo a abrir la puerta y los otros estaban a algunos metros apuntando para ver la reacción que iba a tener (seguramente)”.

“Ellos me bajaron del auto, en ningún momento hicieron amague de disparo, los chicos que me botan estaban sin armas y sin mascarillas”, relató en el programa de Carcuro. Además, agregó que, “uno o dos, eran unos chicos de 16 años o 17 años. La verdad que dentro de todo es muy triste la situación que está viviendo nuestro país, si no cambia el sistema está muy complicado, está complicadísimo. No se puede vivir, no tenemos tranquilidad, tenemos que estar prácticamente encerrados“, complementó.

