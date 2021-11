Jorge “Peineta” Garcés sufrió violento robo de su vehículo: lo había comprado dos horas antes

El pasado jueves el entrenador Jorge “Peineta” Garcés fue víctima de una violenta encerrona, donde le robaron su vehículo de alta gama, el cual había comprado tan solo dos horas antes.

El entrenador de Santiago Wanders se devolvía desde Rancagua a Valparaíso, luego de adquirir un auto marca Mercedes Benz, cuando fue interceptado por cinco sujetos en la ruta 68 a la altura de Américo Vespucio.

De acuerdo al portal 24 Horas, los delincuentes lo intimidaron con armas de fuego, obligándolo a descender del vehículo. “En la salida se me para un vehiculo adelante, muy agresivo los jóvenes me encañonaron, dos abrieron la puerta y me sacaron y tiraron al suelo“, relató al citado medio.

Tras esto el técnico se acercó hasta la comisaría de Pudahuel a través de sus propios medios, donde constató lesiones.

Carabineros se encontraría en la búsqueda del vehículo, junto al personal de la Sección de Encargado de Búsqueda de Vehículos, el cual no cuenta con GPS.