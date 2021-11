Fuad Chahín (DC): “Parece que el PC no quiere que gane Gabriel Boric”

Un día después de que la Democracia Cristiana (DC) respaldara la candidatura de Gabriel Boric para la elección de segunda vuelta presidencial, el expresidente del partido Fuad Chahín conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura sobre la determinación.

“Yo creo que con eso varios de los que estaban pensando votar en blanco se van a convencer y van a terminar respaldando la opción de Gabriel Boric. Yo no tengo ninguna duda que la inmensa mayoría de nuestros militantes y también de nuestros simpatizantes, adherentes, van a acoger este llamado, porque al final se hizo una reflexión institucional, colectiva y llegamos a esa conclusión“, dijo el convencional constituyente.

“Mi principal argumento para votar por Gabriel Boric es Gabriel Boric, porque en momentos difíciles para el país lo vi actuar con carácter y con personalidad, defendiendo la democracia y la vía institucional, cuando estuvimos a punto que la violencia le ganara al diálogo”, agregó. refiriéndose al acuerdo del 15 de noviembre.

En cuanto a la relación con el Partido Comunista (PC), Chahín dijo que “parece que el PC no quiere que gane Gabriel Boric. Yo creo que, claramente, cada una de sus declaraciones atentan contra la posibilidad de construir mayoría. Nosotros tenemos diferencia al respecto de la interpretación de la historia con el PC, el presente de lo que fue su rol en la historia reciente, me refiero a lo que fue la posición del PC del acuerdo del 15 de noviembre, hemos tenido diferencias hoy día en la Convención Constitucional, donde ellos han querido echar abajo el tema delos 2/3, pero eso se ratificó al final”.

“Tenemos muchas diferencias, por eso nosotros no vamos entrar al gobierno de Gabriel Boric, no vamos a formar parte de su coalición, vamos a ser oposición justamente porque no creemos en su coalición, pero sí creemos que él, en el escenario en que estamos, en una persona que nos da mayores garantías respecto a la defensa de la democracia”, dijo.

En cuanto a las diferencias con la candidatura de José Antonio Kast, señaló que esta es “incluso más que política, más que el programa, porque tenemos observaciones con los dos programas, es ética. Nosotros como partido no podemos estar con un candidato que reivindica una dictadura que nosotros combatimos, que defiende a Miguel Krassnoff que está condenado a más de 800 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Obviamente, que ahí hay una barrera ética que, por lo menos nosotros, no vamos a pasar por ningún motivo”.

Revisa la entrevista a continuación: