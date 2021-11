Presidente Piñera participó de asamblea de la OMS: “Esta Organización no estaba adecuadamente preparada para afrontar el desafío del Covid-19”

Este lunes, el Presidente Sebastián Piñera participó de una sesión especial de Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que apoyó la creación de un nuevo tratado internacional que busque establecer reglas de preparación y respuesta ante futuras pandemias.

Durante su intervención, el Mandatario destacó el trabajo del directo de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, y el apoyó que ha brindado a distintos países a través del asesoramiento.

“Lo sé porque he hablado numerosas ocasiones con el Dr. Tedros, con el Dr. Ryan y con el Dr. Leanes, y me han brindado valiosos consejos que nos ha ayudado a conformar nuestra respuesta al virus, a través del fortalecimiento de nuestro Sistema de Salud, la implementación de nuestra estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, nuestro plan Paso a Paso y también nuestro Programa de Vacunación masivo y exitoso”, dijo.

“Sin embargo, a pesar de todos sus heroicos esfuerzos, no fue suficiente. No fue suficiente, no por ellos, sino porque el sistema que teníamos para prepararnos y responder a las pandemias era claramente insuficiente. Lamentablemente, esta Organización no estaba adecuadamente preparada para afrontar el desafío”, afirmó.

“No tenía las herramientas y los recursos necesarios para cumplir el papel crucial que todos esperábamos que desempeñara. Y por esa debilidad todos pagamos un gran precio. Un precio demasiado alto“, agregó.

Por ello, Piñera sostuvo que “se deben tomar medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder, que cuando llegue la próxima pandemia llegue, y llegará, nos encontrará mejor preparados, con instituciones más fuertes, con más recursos y con una mejor infraestructura”.

En este contexto, el Presidente de Chile destacó el “Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Preparación y la Respuesta de la OMS ante Emergencias Sanitaria” y dijo que mientras se evalúa su informe se tengan en mente dos consideraciones.

“Primero, no podemos seguir haciendo lo mismo, empleando los mismos métodos, confiando los mismos instrumentos y esperando resultados diferentes. Los instrumentos no vinculantes también nos llevarán muy lejos, y eso no es lo suficientemente lejos”, dijo.

“Y segundo, ya hemos perdido bastante durante los últimos dos años. Hemos perdido suficiente libertad y oportunidades. Hemos perdido bastante en términos de bienestar y calidad de vida. Pero, sobre todo, y lo más doloroso, hemos perdido demasiadas vidas. Ahora ustedes son responsable de iniciar el proceso que conducirá a toda la humanidad hacia mejores instrumentos para garantizar que nunca más nos veamos obligados para pagar un precio tan alto. Todos ustedes están llamados a garantizar que nunca más la falta de trasparencia, cooperación, solidaridad y coordinación entre países causen sufrimiento humano evitable y muertes a la escala que nos ha sido infligida durante los dos últimos dos años“, agregó.

“Un Tratado sobre Preparación y Respuesta contra Pandemia que contenga obligaciones vinculantes no será fácil de negociar y requerirá sacrificios y concesiones de todas las partes involucradas a su proceso de redacción”. “Sin embargo, será más fácil y requerirá menos sacrificios y menos concesiones que enfrentar la próxima pandemia con las mimas o similares deficientes que tiene nuestro sistema actual”, fueron parte de las palabras finales de Piñera ante la OMS.