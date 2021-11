Subsecretario Galli descarta intervencionismo electoral: “Como gobierno nosotros no somos mudos”

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró que no hay intervencionismo electoral por parte de La Moneda, luego de que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, expresara su respaldo al candidato presidencial José Antonio Kast.

Este martes dijo que “cuando el gobierno defiende las posturas que ha presentado al Congreso, ha presentado a la ciudadanía y critica aquellas que considera malas para el país, no hay intervencionismo electoral“.

Agregó que lo que corresponde al Gobierno es que “defendemos determinados principios, es defender esos principios porque los creemos favorables para la ciudadanía”.

La autoridad enfatizó que “como gobierno nosotros no somos mudos y eso no lo digo yo, lo dijo la vocera de la expresidenta Bachelet en un contexto similar a este. Nosotros no somos mudos, el gobierno tiene una postura, ha hecho propuestas al Congreso, al país y cree naturalmente que esas propuestas son las correctas para los chilenos”.