Colchane: Encuentran a migrante mujer sin vida en el sector de Pisiga Carpa Viejo

Una mujer de alrededor de 50 años -quien no portaba identificación- fue encontrada sin vida en el sector de Pisiga Carpa Viejo, cercano a Cerrito Prieto a un costado del Complejo Fronterizo de Colchane, que es parte de las rutas que utilizan los migrantes para ingresar irregularmente desde Bolivia a Chile.

El hallazgo fue por parte de Carabineros, quienes estaban patrullando en el sector en horas de esta mañana, siendo ella la víctima número 19 en lo que va de este 2021.

El doctor Gillermo Tapia, de la urgencia del consultorio de salud municipal de Colchane, certifico el deceso. “Alrededor de las 06:00 horas recibimos una llamada de Carabineros que se encontraba el cuerpo de una persona sin vida en el sector de Cerrito Prieto… certificamos en el lugar el fallecimiento de una transeúnte de aproximadamente 50 a 55 años de sexo femenino y desconocemos la nacionalidad“, detalló el médico.

Para el doctor, que ha sido testigo de numerosas muertes de migrantes irregulares en el sector, le llama la atención la posición del cuerpo de la mujer que pareciera que estuvo rezando una plegaria antes de morir, “llama la atención la posición en que se encontraba la persona que es genupectoral, hasta el momento no se puede atribuir causa natural o terceras personas”, dijo.

Falta Control

Para el alcalde de Colchane, Javier García Choque, este deceso es una noticia triste que deja al descubierto que las medidas implementadas siguen poniendo en riesgo la vida de los migrantes y la salud de los pobladores.

“Esta situación es producto de una política migratoria no eficaz toda vez que el control fronterizo Colchane Pisiga se encuentra cerrado, sin embargo, continua el ingreso indiscriminado de migrantes sin control sanitario, ni de identidad. Por tanto, creemos que la apertura del Complejo Fronterizo debe reevaluarse porque lamentablemente no tiene sentido alguno tener este centro de control cerrado“, manifestó el edil de la comuna.

Desde su opinión médica el doctor Tapia, considera que el ingreso de migrantes sigue sin control, al advertir que siguen ingresando a Chile desde Bolivia, “constantemente, ellos prefieren más que nada pasar de noche a pesar del riesgo y de no conocer la ruta, el sector bofedal que es muy húmedo. No tienen ningún control de salud, desconocemos sus patologías y vienen sin test de antígenos y es un riesgo porque no sabemos si es paciente con Covid o con la nueva variante”.

El médico considera que lo ideal sería poder contenerlos, pero que los migrantes prefieren ingresar irregularmente al país sin realizar las autodenuncias y las cuarentenas respectivas.