Candidatos presidenciales entregaron propuestas de descentralización a gobernadores regionales

Los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast, participaron del III Encuentro Nacional de Gobernadores Regionales que se desarrolló en Tarapacá el 1 y 2 de diciembre, para entregar sus propuestas de descentralización a las primeras autoridades regionales electas democráticamente.

Fue en septiembre de este año, en la primera reunión de este tipo realizada en la región del Biobío, cuando se gestó la invitación a los postulantes que pasaran a la segunda vuelta presidencial. Boric participó de la jornada inicial en Humberstone y Kast, del cierre, de manera telemática.

“Agradecemos la disposición de ambos candidatos de cumplir con lo acordado en Concepción y conversar con las autoridades regionales de cada territorio, quienes son los reales representantes de sus comunidades. Destacamos también que ambos candidatos se hayan comprometido con los acuerdos contenidos en la Declaración de Concepción, compromisos que solo buscan que, en nuestros cargos, tengamos las reales atribuciones y recursos para nuestros habitantes”, explicó el anfitrión de este Encuentro, el Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal.

Por su parte, el candidato del pacto Apruebo Dignidad, señaló que “nuestro deber es escuchar a quienes representan a las regiones y no son autoridades impuestas desde Santiago, por eso he asumido como propia la carta que los gobernadores y gobernadoras firmaron en Concepción (la Declaración de Concepción)”, puntualizó. “(Los gobernadores) cuentan con nuestro apoyo para la eliminación de la figura del delegado presidencial, porque los gobernadores no necesitan de apoderados”.

En tanto, José Antonio Kast, a través de videoconferencia desde Santiago, se conectó con el Encuentro, ocasión en que también suscribió el documento que los gobernadores y gobernadoras firmaron en el Biobío y que contiene una serie de compromisos de descentralización. Además, planteó la eliminación paulatina de los delegados presidenciales provinciales en el plazo de un año, luego de iniciado su gobierno, mientras que, en el caso de los delegados presidenciales regionales, “mi periodo presidencial debería terminar sin delegados presidenciales”.

Agencia Uno