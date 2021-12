Ministra Undurraga encabezó entrega de ayuda de emergencia a ganaderos de Paine afectados por la sequía

Para apoyar a los agricultores de la Región Metropolitana que se han visto damnificados por la sequía que afecta al país, el Ministerio de Agricultura (Minagri) realizó una entrega de 2.750 sacos de forraje para más de 216 ganaderos de Paine.

La actividad fue encabezada por la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, tras una ceremonia realizada en la Medialuna de Pintué y se enmarca en la campaña “Minagri te apoya en emergencia” que ha dispuesto de $888 millones para 20 comunas de la RM y ha posibilitado el trabajo colaborativo con otros actores locales.

“Estamos entregando ayuda a los ganaderos y crianceros afectados por la sequía que ya dejó de ser una emergencia y más bien pasó a ser un cambio estructural y eso requiere un apoyo en esta temporada como lo estamos viendo con esta entrega de alimentos”, señaló la secretaria de Estado en la actividad que contó con la participación de la Delegada Presidencial Provincial de Maipo, María José Puigrredón; el seremi de Agricultura (S) RM, Onofre Sotomayor y el Alcalde de Paine, Rodrigo Contreras.

“La invitación es que junto con los agricultores y ganaderos podamos adaptarnos a esta realidad, cambiar las formas de producir porque el tema del agua es crucial y el poder tener una visión conjunta con los distintos actores es muy importante”, añadió la ministra Undurraga.

Para el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, “esta entrega es fundamental porque sin esto no tenemos como ayudar a los ganaderos y crianceros de una zona muy amplia como lo es el sector de Pintué y Aculeo porque en general ellos son un gran número de vecinos de la comuna y esta es la forma en que ellos viven y como entienden también su cultura y por lo tanto si no tenemos esta ayuda no tenemos como apoyarlos en tiempos de sequía acá en la zona”.

Undurraga añadió que “este es un desafío país que no podemos enfrentarlo desde las ciudades y para la ciudad solamente, sino que tenemos que abrir las puertas para la discusión porque es justamente en el mundo rural donde se vive con mayor profundidad la complejidad de no tener agua disponible para el consumo o para la producción de alimentos”.

Recursos

Durante este año el Ministerio de Agricultura ha destinado cerca de $3.660 millones en la Región Metropolitana para enfrentar la sequía. Específicamente, $888 millones corresponden al fondo de emergencia de 8 mil millones de pesos de la declaración de emergencia agrícola decretada en agosto. La diferencia, proviene del presupuesto anual de la Comisión Nacional de Riego ($2.114 millones) y de INDAP ($643 millones).

Lo anterior, se suma a una serie de iniciativas interministeriales y de colaboración entre el servicio público, privado, de la sociedad civil y la academia para enfrentar esta emergencia con acciones de largo plazo en torno a una nueva institucionalidad del agua, gestión de cuencas, protección de humedales, entre otras.