"Me buscaba por redes sociales, lo bloqueaba... Luego recurrió a mi mamá": Alcaldesa de Quinta Normal denunció a hombre que la acosa

La alcaldesa Karina Delfino presentó un recurso de protección en contra de un hombre que la acosaba estaba afuera de su casa grabando un video. “¿Esta es tu casa, esta es tu casa, Karina?”, insistía.

La jefa comunal de Quinta Normal lo había bloqueado de WhatsApp, de las llamadas telefónicas, mensajes de texto, Messenger, Facebook e Instagram. El acoso llegó al punto de que el sujeto comenzó a hablarles a la mamá de Delfino y a la concejala Yohanna Pérez. Tras un año y cinco meses de acoso, recurrió a la Fiscalía Norte.

“Ha sido una situación bastante desagradable porque ahora esto está involucrando a mi círculo. Presenté la denuncia ante Fiscalía Norte y este recurso de protección hace un mes para que esta persona dejara de acosarme y hostigarme. Espero que la justicia pueda actuar”, dijo Delfino a Las Últimas Noticias.

“Lamentablemente, el hostigamiento y el acoso aun no es delito en Chile. Es algo que me está pasando como autoridad pública, pero deben ser miles de mujeres que viven situaciones de este tipo. Me siento desprotegida como mujer”, aseveró.

Delfino aclaró que “a este personaje nunca lo he visto en persona, con suerte lo he visto una vez por teléfono y el resto han sido mensajes por WhastApp”.

“Antes de ser alcaldesa estaba en una red solidaria para ayudar a las personas postular al IFE y actualizar el registro social de hogares. Se quedó con el número de mi teléfono personal y empezó a mandar mensajes. Pero este año, durante la campaña y cuando gané, empezó a mandarme mensajes más intensos”, dijo al mismo medio.

Al respecto, profundizó en que “cuando asumí empezaron los mensajes totalmente fuera de tono, eran cincuenta mensajes diarios, llamadas a las 4 o 5 de la mañana y los fines de semana”.

“En todos los mensajes me decía que me extrañaba e, incluso, una vez me invitó a París. Yo no lo conozco. Le decía que me dejara de molestar y cada vez que le decía eso era peor. Me buscaba por otras redes sociales, lo bloqueaba y se hacía usuarios nuevos. Luego recurrió a mi mamá y a la concejala Yohanna Pérez“, comentó.

Sobre el actual proceso, dijo que “desde que lo notificaron bajó la intensidad, no sé cómo se comportará ahora”.

“De hecho, tomamos la decisión de presentar este recurso cuando se acercó a mi vivienda y al lugar de trabajo. Un día en un concejo municipal me mandó un regalo gigante con una nota que decía “Te amo”, con regalo a las concejalas también. Espero que con las acciones judiciales se pueda alejar. Solo pido estar tranquila en las actividades a terreno”, aseveró.