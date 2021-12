Ministro Paris destaca que Chile está posicionado en primer lugar por administración de dosis de refuerzo a nivel mundial 

El ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que organismos internacionales destacan a Chile como el país que está posicionado en primer lugar con la administración de dosis de refuerzo del Covid-19 a nivel mundial.

“Esos datos no son propios, sino que son datos de Our World in Data”, señaló el secretario de Estado, según consigna Meganoticias.

Posteriormente, Paris destacó: “Esta vacunación de refuerzo, que pronto llegará a los 9 millones de chilenos, es la que nos está protegiendo del avance de la pandemia y, probablemente, nos va a proteger en el caso de que llegue a Chile la variante Ómicron”.

“Para nosotros como país es un orgullo contar con esta cantidad de pacientes con dosis de refuerzo y que ha sido reconocido por las instancias internacionales”, agregó la autoridad.

Finalmente, la autoridad informó que sostuvo una reunión con la Organización Mundial de la Salud, donde conversó con Tedros Adhanom (director general de la OMS) y Mike Ryan (director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS) quienes reconocieron los esfuerzos realizados en Chile para lograr un plan de vacunación exitoso.

“Este es un esfuerzo de toda la salud pública, de los municipios y también, obviamente, de la visión que tuvo nuestro Gobierno”, cerró Paris.