Municipio adjudica auditoría forense para indagar gestión financiera de Reginato

El Concejo Municipal de Viña del Mar aprobó la adjudicación de la consultora que realizará la auditoría forense respecto del manejo de las finanzas de la municipalidad durante la administración anterior,

La firma adjudicada es “Centro de profesionales para el desarrollo de la gestión e innovación SPA”, por un monto de $59 millones, que debe ejecutar la auditoría entre los años 2016-2021, dentro de los primeros siete meses del 2022.

Al respecto la alcaldesa Macarena Ripamonti indicó: “Esta decisión es parte de la voluntad de las primeras acciones que se tomó como Honorable Concejo al principio de nuestra administración y como parte de nuestros compromisos políticos se votó por realizar esta auditoría”.

Agregó que esta auditoría “tiene que ver con nuestra salud financiera en el futuro, ya que podemos tomar las mejores decisiones y rodearnos de la calidad profesional más alta que puede haber en el país , pero tiene que existir un buen diagnóstico y una buena radiografía de modo tal y concluir esta auditoría con recomendaciones”.

“Esto para tomar acciones conducentes para que esto no vuelva a suceder y que no depende el día de mañana de la voluntad y la capacidad técnica que tenga una administración u otra, porque la buena gestión es la buena gestión, independiente del color político que sea, por eso hay que establecer mecanismos de control estandarizados para que en el futuro no vuelva a suceder lo que hemos vivido”, añadió.

El equipo de auditores trabajará dentro del municipio y con opción de contar con una oficina al interior de ella, y no sólo realizará auditoría sino que también estudios o evaluaciones en términos financieros y de gestión.

Para conocer el avance del proceso, los encargados deberán entregar informes sucesivos de su trabajo.

Cabe recordar que al término de la administración de la exalcaldesa Virginia Reginato, el Municipio de Viña del Mar registraba un déficit presupuestario del orden de $19 mil millones.

Por ello, la actual gestión conformó un Comité Financiero integrado por directoras y directores municipales, para controlar los gastos y así disminuir dicho déficit que a octubre de 2021 -a sólo cuatro meses del asumo- se había reducido a $12 mil millones.

