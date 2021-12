Tiane Endler emplazó al Congreso por matrimonio igualitario: “Me gustaría poder casarme en mi país, al cual represento hace tantos años”

La futbolista Christiane Endler pidió que se apruebe el Matrimonio Igualitario, iniciativa que fue rechazada en el Congreso esta semana. “Me parece una falta de respeto a las miles de familias que están esperando hace años que se apruebe la ley, que ni siquiera hayan discutido en el Senado al respecto”, manifestó la deportista.

En entrevista con diario La Tercera, Tiane señaló: “No se escuchó ni al gobierno ni a las entidades presentes y decidieron aplazar la decisión. ¿Por qué no hacen el trabajo de una vez y legislan para todos los chilenos, minorías incluidas? No hagan más de éste un tema político”.

Recordemos que la portera de La Roja femenina está casada con Sofía Orozco. La pareja debió contraer el vínculo en Francia ante la imposibilidad de hacerlo en su país.

“Me gustaría poder casarme en mi país, con mi familia y mi gente presente, sentirme respaldada y en igualdad de condiciones por mi país, al cual represento hace tantos años”, cerró Tiane.