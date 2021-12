Encuesta de la CNC señala que el 80% del comercio ve poco probable hacer ofertas para Navidad

En un contexto de alta liquidez y mayor movilidad, el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) indagó en lo que esperan los actores del sector en esta Navidad y cómo se están preparando para esta fecha.

Navidad es la fecha más importante para el sector, donde históricamente se puede ver que diciembre acumula el 12% de las ventas anuales del retail y en categorías como electrónica llega a alcanzar un 17% y en vestuario un 15%.

Esta encuesta fue realizada a distintos actores del sector que representan a 895 locales. En cuanto a las ventas esperadas un 69,8% de las empresas participantes de la muestra estiman que la variación de las ventas será mayor a 2020, año que ya fue positivo para el sector.

Un 23,3% de encuestados indican que esperan variaciones negativas y un 7,0% espera resultados similares al año pasado. El crecimiento promedio esperado es un 6,1% anual.

Respecto a ventas online, el 62,8% de los encuestados cuenta con la modalidad, donde el porcentaje promedio de penetración estimada a través del canal digital es de 33,8%.

Sobre las acciones que suelen hacerse en Navidad, las empresas participantes de la muestra indican que potenciar mayores promociones en su canal digital y adaptar los espacios físicos para la atención al cliente, son las acciones más probables para realizar durante este período.

Con relación a las acciones que no realizarán, se destaca que una mayoría no piensa, o ve poco probable, hacer disminución de precios, combos, paquetes de oferta y/o facilitar acceso al crédito. Solo un 9,5% dice que bajará precios, pero un 50% no lo hará y otro 29% lo ve poco probable.

El 39,5% de las empresas participantes de la muestra indican que no contratarán personal adicional y el 46,5% contratará igual o un menor número de personas que en un año normal.

Respecto a sus niveles de stock y dado los problemas logísticos internacionales que sabemos han afectado al retail, donde la mayoría de los bienes son importados, un 30,2% de las empresas consultadas dicen que no cuentan con el debido stock, un 42% dice que sí cuenta con stock ya que se preparó adelantando sus pedidos y el restante 28% dice que está con su abastecimiento normal para estas fechas.

En cuanto a los aforos establecidos en el Plan Paso a Paso, un 51,2% de las empresas indican que el aforo permitido en tiendas los afectará poco, mientras que un 37,2% dice que les afecta bastante o mucho.

Agencia Uno