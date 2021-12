Gabriel Boric: “Me interesa conversar con la gente que confió en Franco Parisi”

El abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fue invitado al programa “Las caras de la Moneda“, donde fue consultado sobre la invitación realizada por Franco Parisi para participar en el espacio online “Bad Boys”.

Al respecto, indicó que “cuando una persona hace su campaña mediante redes digitales principalmente y consigue el apoyo de 900 mil personas, hay algo que está pasando ahí que nosotros tenemos el deber de tratar de entender también”.

“Yo por cierto, por los votos jamás voy a relativizar ni insultar a todas las mujeres que han sufrido por el abandono de padres irresponsables que no pagan la pensión, y en ese sentido, a diferencia de lo que plantea el otro candidato, acá no hay algo que aclarar, hay una sentencia que cumpDlir, y por lo tanto no voy a cambiar mis principios, pero sí tiendo a pensar de que son espacios“, aseguró.

En esta misma línea, afirmó que “lo estábamos conversando, no es algo definido, porque además hay unos rumores de que tuvieron una reunión en conjunto con Kast y sus equipos, entonces estamos tratando de aclarar esas cosas“.

“Estamos evaluándolo, pero hay buenos argumentos de lado y lado. A mí me interesa poder conversar más que con Franco mismo, me interesa conversar con la gente que confió en Franco Parisi y que tiene una crítica a la política que nosotros también de alguna manera hemos buscado interpretar y no lo logramos en primera vuelta”, insistió Boric.

“Entonces, a esos votantes que están chatos de la corrupción, de los abusos, que están chatos de las colusiones, me interesa poder interpretarlos y decirles que estamos en la misma“, finalizó.