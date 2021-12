Ministro Delgado y las 27 urgencias a proyectos: “Cuando alguien quiere sacar ventajas pequeñas va a tener la mejor excusa para criticarnos”

Esta jornada el Senado votará la extensión del Estado de Excepción para la macrozona sur, luego de que fuera aprobada por la Cámara de Diputados.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, explicó que se trata de una renovación por 15 días más, y que empezaría a partir del 12 de diciembre.

“Esto ha sido algo bastante inédito, con respecto a tener que estar permanentemente cada menos de 15 días (pedir la renovación), porque hay que tomar los días previos y nosotros también tenemos que tener una planificación exhaustiva a la hora de poder renovar o no”, dijo.

En este sentido, “para notros tampoco desde el punto de vista logístico es muy apropiado estos 15 días. Ahora, la Constitución está así, los plazos son 15 días y, efectivamente, ayer durante la discusión la Cámara, el diputado Mellado, hizo una propuesta” de reforma la constitución para obtener mayores plazos.

Consultado por la ausencia del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en la sesión, la autoridad de gobierno recordó que “la vez anterior el diputado Boric votó en contra”. “En esta no estuvo en la sala. Y es una cuenta que, efectivamente, hay argumentos que priman en lo que puede ser su forma de pensar con respecto a que esto no es bueno implementarlo”, dijo.

De acuerdo a Delgado, el apoyo en la macrozona sur es transversal para el Estado de Excepción, especialmente de los acuerdos. “Llama la atención que algunos parlamentarios insistan con la tesis que esto es malo para la gente, que se esta militarizando, cuando aquí los que militarizaron la Región de La Araucanía, la Provincia de Arauco, son justamente aquellos que han querido tomar las armas de guerras en contra de la ciudadanía, en contra de los trabajadores, en contra de los policías, tenemos mártires”, sostuvo.

27 urgencias de discusión inmediata

Este lunes, el Presidente Sebastián Piñera decidió ponerle discusión inmediata a 27 proyectos que se encuentran en el Congreso, asociados mayoritariamente a seguridad, generando polémica en la oposición. Algunos inclusos sostuvieron que fue una estrategia para perjudicar la candidatura de Gabriel Boric.

El ministro Delgado aseveró que esto último no es verdad, “preguntémosle a la gente cuáles son sus prioridades. Te aseguro que en todas las encuestas, reuniones de junta de vecinos, de club de adulto mayor, de comité de seguridad, aparece como prioritaritos los temas de seguridad”.

“Yo mismo me he enfocado en este año y fracción que ya llevo en el ministerio… muchos al principio me decían ‘por qué se enfoca tanto en la seguridad y no tanto al tema político’. Porque la seguridad es lo más importante para la gente, y cuando la gente decide hace 4 años atrás al Presidente Piñera para ser el Presidente de Chile le da el mandato hasta el último día. Nosotros tenemos que hacerlo hasta el último día”, dijo.

En esa línea, destacó que tras el último consejo de gabinete se comunicó que en esta última etapa de gobierno “los temas de seguridad van a ser prioridad”.

“La oposición quiere sacar de nuevo la calculadora chica debajo del cajón, y esa calculadora chica les da finalmente cuando ponen el igual, les dice que aquí hay algo raro. No hay nada raro, es cosa de conversar con la gente cuáles son las prioridades y esas prioridades están conectadas con las necesidades de la ciudadanía”, dijo.

Añadió que “cuando alguien quiere sacar ventajas pequeñas va a tener la mejor excusa para criticarnos. Nosotros tenemos que gobernar hasta el último momento, y qué mejor que hacerlo con las prioridades de la gente arriba del escritorio”.

