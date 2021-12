Subsecretario de Agricultura entregó alimento para ganado a más de 300 pequeños crianceros de Olmué

Cerca de 7 mil sacos de pellets de alfalfa, de 25 kilos cada uno, además de alimentación apícola, fueron distribuidos en la comuna de Olmué a más de 300 crianceros de la zona, que producto de la emergencia agrícola por sequía han visto afectada su producción. Esta ayuda llegó de la mano del Subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, quien, junto a la delegada presidencial provincial, Carolina Corti; el Seremi de Agricultura, Humberto Lepe, el Alcalde, Jorge Elias Jil y el equipo ministerial de emergencia, hicieron entrega del apoyo.

El Subsecretario de Agricultura, destacó el importante aporte entregado en la comuna de Olmué. “Se trata de entregas de sacos de pellets de alfalfa, además de alimentación apícola y fertilizantes. Un gran aporte para los meses de enero y febrero que serán complejos, pero que los afrontaremos con optimismo, pues aun así podemos pensar que en los próximos años la agricultura seguirá siendo relevante, fuente de sustento y cultura. Así lo hemos comprobado, además al trabajar colaborativamente con el alcalde de la comuna de Olmué, eso es lo que la gente quiere”.

En tanto, la delegada presidencial provincial de Marga, Carolina Corti, expresó su agradecimiento al equipo, “pues estamos concretando un trabajo conjunto para llegar con beneficios a este grupo de productores. Sin duda es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Esta clase de ayuda llega en un momento crucial, estamos al término del año, uno de los más difíciles. Hay que recordar que las familias de agricultores se han portado un 7 con la economía de Chile, ahora nosotros estamos devolviendo la mano y una mano real como lo es esta ayuda“.

Por su parte, el alcalde de la comuna de Olmué, Jorge Elias Jil, se mostró agradecido “por esta ayuda para nuestros agricultores, quienes producto de que no son usuarios de Indap, no habían recibido ayuda. Ellos sentían que se encontraban en una situación desfavorable en cuanto a la situación hídrica que estamos viviendo en la comuna. Sin duda es una gran ayuda para los ganaderos y para los apicultores a quienes les está llegando la ayuda directa, permitiendo así pasar en parte este mal momento”.

En relación con el avance de las entregas para apoyar al sector ganadero, el Seremi de Agricultura, Humberto Lepe, informó que, al día de hoy, en la región de Valparaíso, ya se ha beneficiado con cerca de 1500 toneladas de sacos de pellets de alfalfa, alimento apícola y fertilizantes, a más de 2 mil productores que no habían recibido ayuda aún dado que no son usuarios de Indap y no cumplen con el perfil para recibir ayuda.