Bachelet por aprobación del Matrimonio Igualitario: “Espero que otros países sigan este ejemplo”

La expresidenta de Chile y actual Alto Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió a la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario este martes 7 de diciembre desde el Congreso.

Tras haber pasado por Comisión mixta, el proyecto fue aprobado por el Senado y posteriormente por la Cámara de Diputados, siendo despachado al Ejecutivo para la firma del Presidente Sebastián Piñera y posterior publicación en el Diario Oficial.

Tras el histórico hecho, la exmandataria -quien envió el primer proyecto al Congreso- celebró la decisión de los parlamentarios.

“Celebro el #MatrimonioIgualitario en Chile, que asegura el reconocimiento y la protección de todas las familias, sin discriminación en base a la orientación sexual o identidad de género. Es un paso importante para el país y espero que otros (países) sigan este ejemplo”, escribió en Twitter tanto en inglés como en español.

El mensaje estuvo acompañado de una imagen donde se podía leer “Amor es Amor”.

I celebrate #MarriageEquality in Chile which ensures recognition & protection for all families, without discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity. It’s an important step for the country and I hope others will follow this example.@free_equal 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ApliAtUyKu

— Michelle Bachelet (@mbachelet) December 8, 2021