Diputadas presentan proyecto de ley que busca establecer derechos para pacientes que sufren fibromialgia 

La diputada Cristina Girardi (PPD), Carola Marzán (PPD), Marisela Santibáñez (PC), Ricardo Celis (IND) y Patricia Rubio (PPD), junto a organizaciones sociales presentaron un proyecto de ley que busca promover el cuidado de las personas con fibromialgia.

La iniciativa establece una ley marco que no solo reconozca la enfermedad de la fibromialgia, sino que además promueva y garantice el cuidado integral de las personas que la sufren, fijando derechos, tales como acceder a distintas alternativas terapéuticas, incluyendo las medicinas complementarias.

Asimismo, se hace cargo del pago oportuno de las licencias médicas que se otorguen por razón de la fibromialgia, las que hasta ahora, en reiteradas ocasiones son rechazas.

La diputada Cristina Girardi, autora de la moción parlamentaria puntualizó que lo que se pretende es “garantizar el reconocimiento de la fibromialgia como una enfermedad. Hoy día hay muchas mujeres que lo padecen presentan licencias y el Estado no las reconoce, lo que significa que no hay acceso a tratamientos. Además, se busca a posibilidad de jubilar a mujeres por esta situación debido a que realmente no se pueden mover cuando la padecen”.

“No se puede vivir eternamente con dolor, más cuando tienes que trabajar y responder con un dolor enorme en tu cuerpo. Hasta ahora solo se han presentado proyectos de acuerdo y esta es la primera iniciativa de ley. Esperamos que este proyecto pueda ser tramitado a la brevedad posible para ir en ayuda de miles de mujeres que padecen esta enfermedad”, complementó.

Por su parte, el diputado independiente y miembro de la Comisión de Salud, Ricardo Celis, sostuvo que “la clasificación internacional de enfermedades reconoce a la fibromialgia como una enfermedad, pero no en Chile. Y de allí se derivan muchos de los problemas, especialmente con el tema de licencias, que generalmente son prolongadas y de difícil tratamiento. Hago un llamado al ministro Paris para que antes de que abandone el gobierno reconozca, le dé una clasificación, un código como enfermedad, que es un tema muy importante para que se hagan efectivos sus derechos. Además, es muy importante que cuando las pacientes vayan a los centros de urgencias por cuadros dolorosos, se les priorice su atención”.

A su vez, la diputada Carolina Marzán subrayó que “la Constitución Política de nuestro país asegura el libre acceso e igualitario a la Salud, sin embargo, la capacidad de nuestro sistema de salud no alcanza a los pacientes con fibromialgia, una enfermedad que presenta mucho más frecuencia en mujeres. Este proyecto de ley viene a hacer justicia con una enorme cantidad de personas que día a día deben convivir con esta patología que en nuestro país no es reconocida como tal”.

En tanto, Lilian Ravanal, Presidenta y fundadora de la agrupación “Abracitos de Algodón, señaló que “es importante lograr de una vez por todas dignificar esta enfermedad que está reconocida por la OMS. Hay que luchar por una ley. Agradecemos a los diputados que nos están apoyando en esto y esperamos que esta iniciativa se ponga en tabla”.

Asimismo, Edith Rojas, representante de Fibromialgia Valparaíso, indicó que “realmente necesitamos esta ley, estamos sufriendo porque esto provoca una discapacidad, y si no podemos seguir trabajando se produce un problema económico grave, porque las licencias médicas no se pagan, las personas están obligadas a trabajar en una capacidad mínima, y obviamente las despiden del trabajo”.

Finalmente, Lissette Ponce de Fundación Fibromialgia Pudahuel, manifestó que “El hecho de que no esté en el Auge, significa que tampoco está en los centros de atención primaria de salud lo que significa que no tenemos acceso de los medicamentos, ni tampoco tenemos acceso a tratamientos con equipos multidisciplinarios de salud, ya que no hay bolsillo que resista, menos aún con la difícil situación que estamos viviendo en el país”.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo y las firmas de Cristina Girardi (PPD), Karol Cariola (PC), Karim Bianchi, Ricardo Celis (IND), Carolina Marzán (PPD), Vlado Mirosevic (PL), Marisela Santibáñez (PC), Erika Olivera (RN), Ximena Ossandón (RN) y Raúl Soto (PPD).

Agencia Uno.