Senadora Rincón por Estado de Excepción en la Macrozona Sur: “No sacamos nada con seguir renovándolo si no hacemos algo más”

Una intensa agenda de reuniones ha desarrollado la presidenta del Senado, Ximena Rincón, con diversas autoridades y actores sociales de la Región de La Araucanía, en el marco de una gira que apunta a “buscar a través del diálogo y la escucha ciudadana nuevos caminos de solución” al conflicto y la violencia en la zona.

En su llegada a la región, Rincón se reunió con el general Lionel Curti, jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía y con el gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, además del delegado Presidencial Regional, Víctor Manoli y del coordinador presidencial de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar.

En esta misma línea, sostuvo un encuentro con mujeres líderes de la zona, dirigentas sociales políticas, de juntas de vecinos, iglesias, agrupación de detenidos desaparecidos, y emprendedoras.

“El sentido de esta gira es escuchar en terreno a todos los actores políticos y sociales. Creo que es importante para tomar las decisiones necesarias, porque el Estado de Excepción es una herramienta más pero no es una solución de fondo”, dijo al respecto.

“Lo dije desde siempre, la situación de La Araucanía no es más ni menos Estado de Excepción. No sacamos nada con seguir renovándolo si no hacemos algo más y espero juntarme con el ministro del Interior y representantes del Ejecutivo porque si no hay un sustento detrás de estas medidas solo se va a provocar más desesperanza”, señaló y agregó que su voluntad es “tomar el camino del diálogo, escuchar a las personas que quieren paz y tranquilidad para poder desarrollar sus comunidades y ciudades”.

Respecto a sus encuentros con las autoridades de la región, la presidenta del Senado explicó que “abordar la dimensión de la violencia es un aspecto y otro, es el abandono de las comunidades. Obviamente ello, sin desconocer que tenemos una Convención Constitucional y creo que coincidimos con el gobernador en que la incorporación y el reconocimiento de los pueblos originarios debió hacerse hace tiempo. La idea es seguir escuchando, pero hasta ahora se va reafirmando que la actividad delictual se ha tomado el territorio desamparando las ciudades”.

“Creo que todos somos indispensables para construir una solución. Nadie tiene la verdad, creo que se construye entre todos y el drama que viven hombres y mujeres en la macrozona sur es algo que tenemos asumir como un desafío y no podemos seguir mirando para el lado. Cualquiera que resulte electo presidente de la República va a tener que abordar este tema y la idea es construir realidades para enfrentar este tema”, finalizó.