Ministro Delgado anunció la entrega de bonos de $300.000 y $1.200.000 a las familias afectadas por el incendio en Castro

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, informó que el Gobierno entregará una ayuda económica a las familias afectadas por el devastador incendio ocurrido en Castro, el que dejó más de 100 casas destruidas.

“Además del Bono Arriendo, del Bono de Acogida, que alcanzan los $300.000, ahora se suma el Bono Enseres, que llega a $1.200.000 para las casas que han sido destruidas. Ya se trabaja en fichas de emergencias para entregar estos beneficios a la brevedad posible”, comunicó el secretario de Estado, en conversación con Meganoticias Alerta.

“Sabemos que hay gente que se quiere saltar la fila. Es decir, aparecen para cobrar estos beneficios cuando no se vieron afectados y eso no sucederá, porque tenemos todo muy ordenado. No se aceptará y en esto será clave la junta de vecinos que nos colaborará para encausar las ayudas“, agregó el titular del Interior.

Finalmente, el ministro declaró que “las empresas de agua y luz de la zona se comprometieron a no cobrar las deudas pendientes ni la cuenta mensual“.