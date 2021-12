“Solo pedimos respeto por Juan Barrios”: Camioneros envían carta a Gabriel Boric rechazando ser “una casta privilegiada”

El líder de la CNTC, gremio de los camioneros, Sergio Pérez, rechazó los emplazamientos del candidato de Apruebo Dignidad Gabriel Boric quien en el último debate Archi arremetió diciendo que “no vamos a ceder a chantajes” respecto a su plan de Trenes para Chile con tal de buscar mayor competencia en el ámbito de transporte de carga.

Al respecto Pérez envió una extensa carta abierta indicando que “la semana política, y los compromisos de campaña hicieron que la política ferroviaria se transformara en discusión nacional y a propósito de los deseos de revitalizar el modo tren, más allá de estar en acuerdo o desacuerdo es bueno explicar a la ciudadanía que como camioneros hace más de 20 años que hemos venido solicitando a todos los Gobiernos una Ley del Transporte”.

Los gremialistas acusaron que “nunca se ha logrado un esfuerzo en serio por sentarnos a conversar el tema, para mayor abundamiento en los últimos 14 años el ministerio de transportes se ha transformado en el “Ministerio del Transantiago” con todas las externalidades negativas que ello conlleva”.

“Como la ciudadanía toma partido y en cierto modo interpreta que los camioneros somos una casta privilegiada y que lo único que nos mueve es conservar un privilegio es bueno dejar meridianamente claro que, si existe algún grupo de transporte privilegiado, ese es el modo ferroviario, dado que en su génesis el MTT generó asimetrías inaceptables para este segmento”, declararon.

Según su punto de vista, los ferroviarios “pueden operar importando equipos usados, sin tope de antigüedad, mismos que no son sometidos a revisión oficial y semestral alguna que certifique su estado mecánico y de emisión

de gases que les permita circular”.

Además, “el tren realiza transporte de cargas peligrosas sin aplicación de restricciones, requisitos específicos o permiso para traslado, aun cuando existen vías ferroviarias aledañas a casas poblados y ciudades”.

“No existe tope de tonelaje para sus convoyes aun cuando cruzan por puentes construidos a fines del siglo XX, la caída del puente Toltén es el ejemplo más gráfico y actual de esta consideración”, señalaron agregando que “no pagan al contado peaje por el uso de vías, que pasa con la deuda impaga de FEPASA a EFE correspondiente al año 2001, será sano que un ex ministro de transportes sea hoy día el presidente de EFE”, dijeron.

“¿Alguien se acuerda del paso de Luis Asenjo por la presidencia de EFE y su cuestionada gestión, misma que persiguió la justicia ¿se tiene claro que con dinero fiscal se construirá un puente ferroviario nuevo sobre el Biobío en Concepción, se cobrara allí peaje por su uso?”, declararon.

Por lo tanto, “la ciudadanía deber saber que el ¨Plan maestro” de la Empresa de ferrocarriles del Estado

es cofinanciado con recursos de la ley de subsidios”.

“Son estas las razones y no otras que nos hacen decir que existe un desconocimiento del transporte y sus diversos modos, el tren y los camiones son modos diferentes pero complementarios, será la intermodalidad quien de vida a esta cadena logística, no existe camionero en Chile que no sepa y acepte esta realidad, pero también es bueno que se sepa que la versatilidad y flexibilidad logística del transporte de carga por camión es el modo más eficiente en el mundo y para graficar de la mejor forma esto es bueno recordar que durante la pandemia por el Covid 19, aun con barreras sanitarias, con tiempos acotados de traslado, con atentados en las carreteras, con el riesgo evidente de la vida de nuestros conductores, la comida estuvo en la mesa de nuestros compatriotas, los remedios llegaron a los hospitales, el combustible a las estaciones de servicio y los materiales de construcción a cada rincón de Chile”, aseveraron en la misiva.

“Solo pedimos al candidato Boric y la ciudadanía todo respeto por Juan Barrios quien dio su vida por seguir transportando los bienes esenciales de nuestra querida patria“, cerraron.