Evelyn Matthei revela que Presidente Piñera le pidió ser dos veces ministra del Interior

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, reveló este lunes que rechazó dos veces la solicitud del Presidente Sebastia Piñera para incorporarse a su gobierno en el puesto de ministra del Interior.

En conversación con “Tu Día” de Canal 13, como figura que apoya la candidatura presidencial de José Antonio Kast, la autoridad comunal dijo que el Mandatario le ofreció dos veces el cargo, pero “habían problemas reprácticos, y yo en realidad no debería estar hablando de esto, porque uno no habla de lo que le piden en privado, así que me castigo”

Eso sí, precisó que “primero le dije que sí, y después no resultó, pero por otras cosas. No puedo seguir hablando”.

Consultada si no está arrepentida de haber rechazado las propuestas, respondió que “yo lo he pasado tan bien siendo alcalde, de verdad es un puesto maravilloso. De hecho, creo que si Kast es presidente él debiese trabajar mucho con los alcaldes, estamos mucho menos en peleas, ideología”.