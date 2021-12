Gabriel Boric detalla reunión con Michelle Bachelet: “Quedamos en seguir conversando y mantener un canal abierto en el futuro”

El abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a la reunión que sostuvo con la expresidenta Michelle Bachelet el pasado domingo, en la previa de la segunda vuelta presidencial.

“Tuvimos una buena y larga conversación, la cual agradezco mucho porque el poder aprender de las experiencias de un liderazgo como el de Michelle Bachelet, que hoy día yo creo que es un orgullo a nivel mundial de nuestro Chile, es súper enriquecedor”, enfatizó el aspirante a La Moneda.

En este sentido, puntualizó que “conversamos de Chile, del mundo, de lo humano y lo divino, pero respecto a sus preferencias electorales, les corresponde expresarlas a ella y yo no pondré palabras en su boca, ella sabrá si es que expresa alguna opinión al respecto o no, no me corresponde a mí decirlo”.

“Pero lo que sí puedo decir es que fue muy grato y quedamos de seguir conversando y mantener un canal abierto en el futuro, porque si voy a ser presidente de todos los chilenos y chilenas, tengo mucho que aprender de quienes estuvieron antes que mí”, finalizó.