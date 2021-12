Presentan recurso de protección contra J. A. Kast por imputar “abuso sexual” a Boric

La abogada Romina Mora Pardo interpuso un recuso de protección contra el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, por imputar el delito abuso sexual a la alternativa de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, cuando la acusación que pesó contra él fue por acoso.

La acción judicial indica que, durante el debate Archi, “si bien muchas de las expresiones fueron planteadas de forma interrogativa, de ellas se desprende que se da por acreditado los delitos de ‘abuso’ o ‘acoso sexual’, al exigir agresivamente una respuesta con la frase ‘pediste perdón’, ya que esto implica aseverar que los supuestos hechos sobre los que debía, a juicio del señor Kast, -pedir perdón-, efectivamente acontecieron y que son hechos verídicos, por lo que con estas expresiones José Kast ignora y transgrede efectivamente el principio de presunción de inocencia”.

Se agrega, según consigna La Tercera, que “fue a todas luces un gatillante para que miles de personas procedieran a denostar la imagen pública de don Gabriel Boric, imputándole delitos y conductas moralmente reprochables, lo que le ha causado grave perjuicio y menoscabo a la vida privada, laboral y a la honra al señor Boric”.

Reforzando que no existe ninguna acusación formal en contra de Boric, se sostiene que “todas estas conductas han sido realizadas a fin de engañar a la opinión pública, quienes en general no pueden distinguir la diferencia entre un delito de abuso sexual, una violación, o un acoso sexual (…) por lo que no cabe duda que el señor José Kast ha obrado dolosa y conscientemente, con el único objetivo de dañar la honra y buen nombre del señor Boric, vulnerando los principios más básicos que rigen nuestro ordenamiento jurídico”.

De este modo, se solicita a la Corte de Apelaciones de Santiago que se ordene a Kast a “no emitir ninguna declaración referida a la imputación de delitos o actos contrarios a la moral o buenas costumbres” en contra de Boric.

También se pide eliminar cualquier publicación en redes sociales del candidato que hagan alusión al caso y “abstenerse en lo sucesivo de realizar declaraciones y/o publicaciones por cualquier medio, sea televisivo, radial, redes sociales o cualquier otro, referidas a los hechos que fundamentan este recurso”.

Por último, el recurso señala que, en caso de comprobarse que se violaron los derechos constitucionales de Boric, Kast deberá publicar en sus redes sociales la sentencia y se pide que, mientras se resuelve el fondo del caso, Kast se abstenga de realizar “declaraciones, imputaciones o publicaciones difamatorias, directa o indirectamente, en contra de Gabriel Boric Font”.

Desde el comando de Gabriel Boric, informaron que el recuso de protección no fue solicitado por el candidato.