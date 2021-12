“Te demoraste 9 años en reconocer una situación lamentable de acoso”: José Antonio Kast emplaza a Gabriel Boric durante debate Anatel 2021

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió nuevamente a la denuncia de acoso viralizada en redes sociales contra el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, la que él mismo desmintió de manera categórica.

Durante el último debate de Anatel, Kast declaró que “tú te demoraste nueve años en reconocer una situación lamentable de acoso, te demoraste meses en reconocer que te habías reunido en forma secreta con el asesino de Jaime Guzmán en París y te demoraste meses también en reconocer tu error de haber exhibido y haberte reído con la polera de Jaime Guzmán y lo hiciste solamente porque levantamos un video diciendo que eso era inaceptable, ¿cuántas cosas más no conocemos de ti Gabriel?”, consultó.

Ante esto, Gabriel Boric respondió que “no se puede instrumentalizar a las mujeres para una causa en la que más encima no crees. Las mujeres de Chile tienen claro lo que tú representas, la amenaza y el peligro que tú representas para ellas, para sus derechos, para sus avances. Candidatos de tu partido que incluso insinúan la posibilidad de quitarles el derecho a voto. Yo jamás he acosado a nadie, eso ha sido así reconocido“.

“Tal como te dijo la misma persona involucrada, no está disponible para que utilices un caso de estas características para tratar fines electorales“, agregó el candidato del Frente Amplio.

“Y acá lo importante es que a diferencia de lo que tú señalaste de manera mentirosa una vez más, yo jamás he cometido ningún tipo de abuso ni de acoso”, afirmó Boric.

Asimismo, declaró que “lo que señalé y conversé con la persona es que si tuve actitudes machistas que le hayan causado molestias o se haya sentido denigrada, por supuesto que corresponden las disculpas, porque una persona tiene el deber de revisar sus conductas y en la medida en que avanzamos como sociedad, cambiar y mejorar”.

“Cuando yo me equivoco, a diferencia tuya, soy capaz de corregir y de pedir perdón, porque veo en el error una oportunidad de aprender“, fueron parte de sus palabras.