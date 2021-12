Seremi de Salud aclara que la toma de muestra de Gabriel Boric “no fue declarada durante la entrevista presencial que se le realizó”

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana entregó detalles sobre el sumario sanitario cursado al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tras el cual se le multó con 3,7 millones de pesos por incumplir normas sanitarias en una actividad de campaña.

A través de un comunicado, la entidad destacó que el sumariado dispone del plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la sentencia, para interponer recurso de reposición ante la Seremi de Salud RM.

Asimismo, la Seremi aclaró que en relación al examen de orina que se tomó el 2 de diciembre en el domicilio de Boric, “es fundamental, para poder realizar la investigación epidemiológica, que se declaren todas las acciones realizadas y los posibles contactos estrechos en el período de transmisibilidad”.

Sin embargo, declaró que “la identificación de contactos estrechos de un caso de Covid-19 con variante Delta ‘puede o no incluir a personas que no necesariamente cumplan con las condiciones antes descritas’, labor que no se puede realizar si no se declaran todas las personas con las cuales se tuvo interacción”.

Previamente, la seremi de Salud RM, Helga Balich, indicó que el examen que mostró Boric durante el debate de Anatel tiene fecha de toma de muestra el 2 de noviembre, “día en que él ya tenía síntomas. La toma de esta muestra (de orina) no fue declarada durante la entrevista presencial que se le realizó el día 3 de noviembre”, precisó.

“Las personas que hubiesen participado de ese proceso no fueron declaradas como contactos estrechos, por ende, no se aislaron oportunamente, y eso influye mucho en la investigación y en cortar en forma oportuna la cadena de transmisión”, afirmó Balich.

Además dijo que hay un período de apelación “y si la realiza, nosotros tenemos estos nuevos antecedentes que no teníamos en el momento de la investigación y al cierre del sumario“.

Agencia Uno