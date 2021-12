Tarapacá: Ministerio de Transportes aumenta fiscalizaciones a motoristas de la región

No contar con licencia de conducir, permiso de circulación ni seguro obligatorio es la principal infracción detectada por los inspectores fiscales del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en los controles realizados en lo que va de este año.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Tarapacá, Carlos Navarrete, indicó que “conducir una motocicleta es una tremenda responsabilidad y por lo mismo, hemos aumentado considerablemente la fiscalización a este medio de transporte durante estos últimos seis meses en que se reactivó la movilidad en la región“.

De acuerdo a los datos entregados por la autoridad regional, a la fecha se han registrado 304 controles a motoristas, de un universo de 12.610 fiscalizaciones a todo tipo de vehículos, esto significo u aumento en 1.688% respecto al 2019.

“Y aunque nuestro foco principal es el transporte público, el transporte de carga y detección de vehículos informales, hemos enfocado también nuestros esfuerzos a controlar este tipo de vehículos, ya que hemos detectado que gran cantidad de ellos circulan sin documentos”, agregó.

La mayoría de las infracciones tiene relación con problemas de documentación tales como la falta de licencia profesional, permiso de circulación, seguro obligatorio y revisión técnica. De hecho, un 33,5% de las infracciones cursadas este año en el país son por no portar licencia de conducir, un 16,9% por no contar con permiso de circulación y 12,5% por no poseer el seguro obligatorio. Le siguen a ellas multas por revisión técnica y certificados de homologación.

En Tarapacá se han cursado 199 infracciones por conducir sin licencia, por no portar los documentos del vehículo, por desobedecer al inspector (no detenerse) y por estacionar el vehículo donde hay señales de tránsito que lo prohíben.

El seremi Navarrete aclaró que “tenemos la facultad como Ministerio de Transportes de emitir un parte empadronado si el vehículo no se detiene y hace caso omiso a la instrucción del inspector que está en la vía, recordemos que tanto Carabineros, como inspectores municipales e inspectores fiscales tenemos facultad para fiscalizar la Ley de Tránsito”.

A nivel nacional durante el año 2020, 210 usuarios de motos fallecieron en las vías, un 21% más que en 2019. En total, se registraron 6.031 siniestros de tránsito en los que hubo motociclistas involucrados, con un total de 4.960 conductores de motos que sufrieron algún tipo de lesión.

