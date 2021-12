Gabriel Boric: “No tengo ningún problema en hacerme un examen de pelo, porque no tengo nada que esconder”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró este miércoles que no tiene “ningún problema” en realizarse un examen de drogas de pelo, tal como se lo planteó el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

“No tengo ningún problema. No tengo ningún problema porque yo no consumo ninguna sustancia ilícita y me parece de una desfachatez y sinvergüenzura tremenda que el otro candidato haya tratado de hacer una campaña en base de mentiras y engaños”, dijo en entrevista con Radios Regionales.

A esto añadió que “nosotros hemos hablado de propuestas, hemos hablado en positivo, hemos hablado de que la esperanza le gana al miedo y José Antonio Kast ha insistido en implantar la duda respecto a cosas que sencillamente no son ciertas“.

Finalmente, volvió a insistir en que “no tengo ningún problema en hacerme un examen de pelo, porque no tengo nada que esconder“.