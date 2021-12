Asesora denuncia por acoso laboral y sexual a Kena Lorenzini

Una asesora de la concejala de Ñuñoa María Eugenia Lorenzini (RD) denunció por acoso laboral y sexual reiterado a su jefa, abriendo un sumario municipal y una investigación del Tribunal Metropolitano de Revolución Democrática.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, la presunta víctima tiene 28 años, la que se encuentra en “riesgo laboral” según un informe del Comité de Salud Mental de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

“Evaluaciones realizadas a paciente y relato de testigos son concordantes con la presencia de riesgo laboral. Liderazgo disfuncional: hostilidad de la jefatura”, concluye el peritaje.

Según la denuncia contra la activista feminista, los problemas comenzaron cuando pidió dos días administrativos por el fallecimiento de su abuelo, que si bien se otorgaron fueron cuestionados por “Kena” Lorenzini.

Otro hecho que causó gran disgusto es cuando, en relato de la víctima, es cuando Lorenzini se refirió a ella de esta forma: “¿Dónde está mi esclava blanca? ¡Quiero que venga ahora!”. Esto lo habría dicho en presencia de otras autoridades municipales.

En otra ocasión, en una actividad fuera de su horario laboral, Lorenzini le habría gritado palabras ofensivas y vejatorias. “A lo único que atiné fue a decirle que iba a renunciar, y que me sentía decepcionada de conocerla realmente y saber que de feminista no tiene nada, porque es una abusadora”, se detalla en el documento.

En cuanto a la acusación de acoso sexual, se remite a que “ella hacía comentarios de que era buena en la cama y que las chicas más jóvenes con quienes había salido le halagaban sus cualidades sexuales”.

“Solo atiné a decirle que los comentarios estaban fuera de lugar y del contexto laboral, y que mi mamá tenía su misma edad”, habría dicho la joven.

La respuesta de Kena Lorenzini

“No he cometido nada. Está todo en proceso, pero no hay una denuncia de acoso sexual. Al menos, la que llegó al municipio no es por eso”, respondió al mismo medio la concejala.

“No puedo decir nada sobre la denuncia que hay en el partido, porque no tenía idea de ella. Sí se me citó a declarar en el municipio, de forma voluntaria. Solo sé que es algo laboral, pero no sexual”, afirmó.