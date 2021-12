Comienzan obras del enlace Costanera y Avenida O’Higgins en Chiguayante

Con motivo del inicio de las obras del enlace de la Costanera Concepción-Chiguayante con la Avenida O’Higgins, en el acceso norte a esta última comuna, autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del Gobierno Regional del Biobío destacaron el trabajo en conjunto, así como el cofinanciamiento que permitirá concretar las obras de ampliación de la importante vía ribereña, gracias a una inversión de $15.700 millones, que incluye el aporte de $7.000 millones, con cargo al presupuesto de la región.

En primer término, el titular de la cartera, Alfredo Moreno, en compañía de los alcaldes de Concepción y Chiguayante, Álvaro Ortiz y Antonio Rivas, respectivamente, y del jefe de División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, Óscar Ferrel, inspeccionaron la construcción del Puente La Mochita II, parte del proyecto que considera la ampliación a doble calzadas y ciclovías desde calle Esmeralda, a la altura del Puente Bicentenario, hasta el Cruce ferroviario Binimellis.

Posteriormente, se realizó la tradicional ceremonia de primera piedra del viaducto que conectará la ruta con la citada avenida O’Higgins (costo adicional de $6.079 millones a cargo del MOP), en el histórico y poblado sector que aún no cuenta con una conexión directa, donde el secretario de Estado subrayó en la importancia del apoyo entre instituciones.

“Lo que hemos señalado es que somos sus socios naturales. Esto, porque por un lado somos un ministerio con muchos recursos, y particularmente en esta época por el Plan Paso a Paso para revertir el impacto en el empleo, al ser el principal brazo inversor del Estado. Y por otro, porque las ejecutamos en un lugar, un territorio, donde quienes la conocen y saben las necesidades son las personas, los alcaldes y también el Gobierno Regional, que tiene recursos que ellos manejan”, comentó Moreno.

“Por eso, priorizar qué se va a hacer y juntar fuerzas en determinadas obras para reunir recursos y capacidades para sacarlo adelante, creo que es la receta del éxito y en el Biobío esto está funcionando bastante bien”, destacó.

Por su parte, Ferrel, junto con valorar este trabajo coordinado con el MOP, hizo énfasis en el aporte a la comunidad. “Se aportaron $7 mil millones, lo que representa un esfuerzo importante para nuestro presupuesto, pero estamos convencidos de que, si no hay cooperación entre autoridades nacionales, locales y territoriales, estos proyectos, que entregan alternativas viales, menores tiempos de viaje y mejoran la calidad de vida, no serían una realidad. Por lo tanto, es fundamental trabajar en equipo, porque de lo contrario no se cumplirán los objetivos”, dijo.