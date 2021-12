Gabriel Boric en el cierre de su campaña: “Pese a que en ocasiones ha sido difícil, nos hemos enfocado en hablar de propuestas”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, abordó lo que ha sido el proceso de su campaña para llegar a La Moneda, en una de sus últimas actividades previo a la segunda vuelta en el Parque Almagro de la comuna de Santiago.

En la instancia, el abanderado del Frente Amplio declaró: “Gracias por estar aquí, gracias al amor que le han dado a esta campaña, pero esta campaña no nace este año, es el fruto de muchos años de empuje, de muchos años de coraje, de cientos, de miles de hombres y mujeres que han trabajado por hacer de Chile un país diferente, un país en donde la justicia, donde la dignidad sea costumbre”.

“Pese a que en ocasiones ha sido difícil, nos hemos enfocado en esta campaña en hablar en positivo, en hablar de propuestas, en hablarle a los chilenos y chilenas de lo que queremos construir“, complementó Boric.

“En esta campaña hemos visto surgir una verdad profunda que viene de los barrios de Chile, de las calles, de las regiones, de la gente sencilla que quiere a nuestro país, que quiere a nuestros vecinos, que quiere a nuestra familia y que se siente unida en una historia común, que no siente odio y que no le cree al terror que tratan de instalar al frente”, manifestó.

El abanderado presidencial agradeció a todos “quienes se autoconvocaron, porque esta campaña es mucho más que un comando, a las mujeres que estuvieron ayer llenando todo el Paseo Bulnes hasta la Alameda, a quienes se autoconvocaron en sus barrios, a las disidencias, a las diversidades que han resistido todo el acoso y el asedio, a las mujeres de nuestra Patria que se han puesto en pie firme para impedir los retrocesos”.

“Gracias a todos por hacer banderazos, puerta a puerta, por juntar a profesionales, por juntar a artistas, por juntar trabajadores, estudiantes, a tantos chilenos y chilenas”, agregó el candidato.

Críticas hacia José Antonio Kast

Gabriel Boric, durante el cierre de su campaña, también hizo una dura crítica contra su contendor José Antonio Kast. “No podemos aceptar una candidatura que use a una mujer como herramienta para hacer política de la forma más baja (…) Un candidato que propone discriminar a las madres solteras de las madres casadas. Un candidato que quiere obligar a una mujer violada a ser madre. Le decimos que no, no pasarán”.

“Estamos en el 2021 y no vamos a permitir, junto al Movimiento Feminista que ha cambiado los lentes con los que miramos este país, que se utilice así a las mujeres en campaña y que proponga medidas que profundizan la violencia, la discriminación que las mujeres sufren día a día“, puntualizó.

“Los derechos que ustedes han alcanzado, porque nadie se los ha regalado, los vamos a defender juntos y juntas. Y, al contrario, en vez de retroceder como propone el candidato del al frente, ustedes las mujeres necesitan respeto y autonomía, para que nadie más les diga qué tienen que hacer con su cuerpo; para que nadie más les diga si tienen que estar casadas o solteras; si tienen que ser madres o no”, apuntó Boric.

“Nuestro camino es la paz”

El abanderado del Frente Amplio se refirió a los eventuales desmanes que se puedan generar este jueves debido al fallecimiento de Lucía Hiriart, ante lo cual declaró que “hoy día desde al frente están esperando cualquier provocación, están esperando que haya cualquier desmán para culparnos a nosotros, no les demos esa oportunidad”.

“Acá estamos en paz, nuestro camino es la paz. Para reencontrarnos con Chile necesitamos de justicia social y no de violencia. Y no hay forma más clara para la inestabilidad que dejar todo como está, que es lo que en definitiva propone José Antonio Kast. El programa de Kast es realmente preocupante, es violento”, dijo.