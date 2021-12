José Antonio Kast en cierre de su campaña: “No queremos más violencia intolerante en nuestra patria”

Pasadas las 21:15 horas de este jueves el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, tomó la palabra en su cierre de campaña realizado en el Parque Araucano, comuna de Las Condes.

“Hemos tenido un recorrido por Chile, hemos tenido diferencias, todas las hemos dejado de lado, porque nuestro proyecto político, nuestro país nos requiere a todos“, partió diciendo.

“Más allá de que hayamos tenido diferencias legítimas, nos hemos podido unir por una causa que es más grande, una causa que es Chile. Las personas más vulnerables, las más humildes tienen sus esperanzas cifradas en nosotros, no les podemos fallar”, añadió.

“Pocos creían que íbamos a llegar a este momento de unidad, de un llamado al diálogo, aquí rompiendo todos los esquemas. Los vamos a seguir rompiendo. La realidad es que hoy día estamos empatados, pero les tengo una gran noticia, el domingo vamos a ganar”, continuó el candidato.

“Vamos a ganar con una diferencia importante, vamos a lograr lo que parecía imposible, Chile es y será un país en libertad. Así como partimos de cero, con todo en contra, hemos demostrado que con tenacidad, con coraje valentía, y diciendo las cosas por su nombre, todo es posible“, afirmó Kast.

Posteriormente el abanderado del Frente Social Cristiano sostuvo que “tenemos las mejores propuestas, las mejores ideas para sacar adelante a nuestra nación. Tenemos un corazón enorme, un corazón patriota, chileno, que es capaz de superar todas las dificultades, para volver a recuperar la paz, el orden y el estado de derecho”.

“He sido víctima de violencia física, verbal, virtual, me han golpeado, he conocido la violencia de la izquierda, esa izquierda que trepida en golpear, pero aquí estamos, me han escupido per aquí estamos. Hemos defendido a cualquier persona que haya sido agredida por esa izquierda intolerante”, continuó Kast.

“Nadie merece ser agredido por lo que piensa, todos tenemos libertad para expresarnos, no queremos más violencia intolerante en nuestra patria. Muchos de ustedes sufrido la violencia, y son unos valientes”, valoró.

Tras estas palabras José Antonio Kast dedicó un tiempo para referirse a su contrincante en estas elecciones, Gabriel Boric, asegurando que “no es una mala persona, pero tiene malas ideas, tiene mala compañía. Ha querido cambiar su imagen, pero es le mismo que quería indultar a los vándalos que destruyeron Chile.

“Es el mismo que no quería sancionar a los que agredían a bomberos, el que se juntó con un asesino terrorista, que asesinó a un senador en ejercicio, a Jaime Guzmán”, agregó.

“Aquí no hay noticias falsas señor Boric, usted es la falsedad, no le vamos a permitir que engañe a los chilenos de buena voluntad, la noticia falsa es usted señor Boric, nosotros hablamos con la verdad“, cerró.