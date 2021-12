José Antonio Kast por muerte de Lucía Hiriart: “No quiero hacer un hecho político de esto”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió al fallecimiento de la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, quien murió a sus 99 años.

“Yo entiendo de que es periodístico y que la gente va a tratar de llevar esto a un hecho de campaña. Yo más que darle las condolencias a la familia y siempre lamentar la muerte de alguien, no quiero hacer un hecho político de esto“, explicó el abanderado del Partido Republicano en conversación con Radio ADN.

En este sentido, aseguró que “yo entiendo la preocupación de los medios y todas las miradas históricas que se van a dar, pero yo lo dejo como un hecho humano“.

“Veo ahora que hay gente celebrando, creo que no es lo que uno esperaría. Siempre la muerte de alguien para la familia es doloroso, más allá del rol histórico que haya tenido la persona“, sostuvo Kast.

Asimismo, declaró que “yo no conocía a la señora Lucía Hiriart de Pinochet (…) yo no soy cercano a la familia, lo más cercano que he estado fue en el juramento de un hijo de abogado, donde juró una nieta, pero no tengo un vínculo”.

“Entonces, algunos van a querer hacer como un hecho político (…) y se van a llevar discutiendo horas y haciendo análisis políticos horas de la señal de si uno va o no va (al funeral)”, insistió el candidato, agregando que “si es un funeral privado, es de la familia“.