Presidente de la CNTC, Sergio Pérez: “Es importante que la gente sepa que los parlamentarios de izquierda nunca votaron a favor de la ‘Ley Juan Barrios’”

El miércoles el Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó la nueva ley que incrementa las sanciones para los ataques incendiarios contra los vehículos motorizados, esta nueva normativa es denominada “Ley Juan Barrios”.

Ante esto, la Confederación Nacional de Transportes de Carga de Chile (CNTC) se mostraron contentos ante esta nueva ley y que a pesar de las dificultades “al final salió“.

Debido a esto, el presidente de CNTC, Sergio Pérez, en conversación con ‘La Mañana Interactiva’ de Agricultura, señaló que “es importante que la gente sepa que los parlamentarios de izquierda y extrema izquierda nunca votaron a favor de la ‘Ley Juan Barrios’, siempre se opusieron“.

Sin embargo, agregó que “algunos entendieron que era una ley imprescindible para sancionar con mayor severidad a los terroristas y delincuentes que queman la casa de un conductor, porque la cabina del conductor es la casa donde él descansa”.

El titular del gremio recalcó la importancia de la promulgación, aunque apuntó que no tendría eficacia si no se aprueba una nueva ley de inteligencia, “porque tenemos que saber quiénes son y cómo detenemos a los terroristas. Todavía no se sabe quiénes quemaron a Juan Barrios”.

Es por ello, que Pérez hace un llamado a los parlamentarios para que tramiten nuevas normativas “o una nueva ley de terroristas, una ley de inteligencia, una nueva ley para sancionar el robo de maderas (…) y también una ley de protección a la infraestructura crítica”.

“Ese es el llamado que hacemos nosotros los dirigentes gremiales, que el parlamento haga la pega, si no es creíble lo que dice un sector de la política chilena que nos ofrece el paraíso aquí en la tierra, pero en los hechos el candidato Boric ha votado todas estas leyes en contra, entonces cómo le voy a creer, los dirigentes gremiales, los choferes; no le creemos“, argumentó en el espacio radial.

