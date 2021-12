Elecciones presidenciales: Gobernador Orrego exigió que transporte urbano y rural cumpla a cabalidad con sus servicios en la RM

Este domingo son las elecciones de segunda vuelta para determinar quién será el próximo Presidente de la República de Chile y, por tal motivo, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, solicitó a las empresas de transporte públicas y privadas, urbanas y rurales, que cumplan con sus itinerarios y presten servicio normal durante toda la jornada electoral.

“Las personas en la ciudad deben disponer de los medios de transporte necesarios para ir a votar. No queremos que en los horarios con mayor flujo de votantes no se cumpla con el servicio, como denunciaron algunos ciudadanos en la votación en primera vuelta. El transporte es esencial para las personas, más aún en día de elecciones, por lo que la falta de acceso no puede ser impedimento para ejercer el derecho a votar”, afirmó Claudio Orrego.

En el Gran Santiago se dispuso de gratuidad en los servicios de Metro y Metrotren Nos, junto con establecer un programa especial para los servicios del sistema Red. En tanto, para zonas rurales de la Región Metropolitana, el Ministerio de Transportes ha dispuesto 44 servicios, 25 de ellos especiales y 19 normales.

“Hemos comprobado en ocasiones anteriores que no se ha cumplido totalmente el programa establecido por el Ministerio Transportes, razón por la que este domingo la autoridad competente debe fiscalizar y controlar que ello ocurra. El llamado es a que las empresas puedan disponer de una organización adecuada de buses y conductores. Lo mismo debe ocurrir en las empresas públicas que en gratuidad deben garantizar condiciones óptimas para el traslado de las personas”, agregó el gobernador.

Los períodos más críticos en términos de cumplimiento del programa de transporte en elecciones, considerando el índice de Cumplimiento de Frecuencia ICF, son el horario punta mediodía y el horario punta tarde. En los comicios de noviembre pasado los niveles de cumplimiento alcanzaron en estos horarios solo el 43% y 50% respectivamente, obteniendo durante todo el día un 77% y 78% como mejor nivel logrado.