Presidente de la SNA: “Queremos contribuir para que salga una buena Constitución, que sea de todos los chilenos y no solo de un sector”

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, lamentó el proceso de audiencias para la Convención Constitucional, que dejó a gran cantidad de agricultores excluidos de participar de la comisión de Economía y Medio Ambiente.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el líder gremial relató que “logramos inscribir 187 agricultores y gente ligada al sector agrícola. Entre tanto, hemos ido teniendo audiencias por lobby, que no son las mismas audiencias que de la Convención, sino que más bien para conocernos con los constituyentes. Y nos encontramos con la sorpresa que ahora que entregaron la lista definitiva, solamente 9 de las personas que se pudieron inscribir del sector agrícola van a ser convocados”.

Esto, dijo, “nos extraña, porque nuestro sector agrícola es un sector muy grande y que abarca de norte a sur a todo Chile, y es el que nos da la comida todos los días. La verdad es que tenemos mucho que aportar porque tenemos cientos años de historia”.

De acuerdo a Allendes, para elegir a los participantes de las audiencias una parte se hizo por sorteo y otra se hizo con “alguna otra especificación no tenemos muy clara”.

“Nos preocupa mucho que los constituyentes, que tienen mucho menos experiencia en esto, se pueda dictar una Constitución o hacer una Constitución que no sea la que el país necesita y menos la agricultura, que es un sector bien especial, porque tenemos muchas cosas que no tienen nada que ver con matemáticas, con dos más dos, con lo que pasa en la ciudad, son bastante diferentes. Tienen que haber criterios que son distintos y nosotros sí estamos disponibles para que se haga una buena Constitución. Pero hoy nos preocupa porque puede salir una preocupación muy radical, muy de un extremo y no la que al final queremos, que sea una Constitución para todos los chilenos y de todos los chilenos“, dijo.

Agregó que “nos preocupa porque los constituyentes, me imagino, tendrán buenas intención, pero aquí hay que tener conocimiento, no solamente buenas intenciones. Y eso es lo que nosotros le hemos dicho que como amigos, como gente cercana, queremos contribuir para que salga una buena Constitución, que como insisto, sea para todos los chilenos y no sea solo de un sector”.

Consultado por si cree que hay una especie de discriminación sectorial hacia la SNA, respondió que “no estoy seguro, pero los hechos demuestran algunas cosas. Los hechos demuestran de alguna forma esto, también con conversaciones de constituyentes de centro, de centroderecha, incluso con gente del mundo de la centroizquierda que nos dicen que hay una arbitrariedad tremenda que incluso a ellos no los dejan ni opinar, y todo eso lo hemos visto por la prensa”.

En esa línea, sostuvo que “desgraciadamente, nos hacen pensar que sí hay discriminación y que al final como que quieren hacer lo que ellos quieren, y eso no es para lo que fueron elegidos. La gente eligió a los constituyentes para que se haga una Constitución distinta a la que hay y no totalmente discriminatoria y poniendo los puntos y temas que ellos quieren”.