“Perdóname por haberte fallado”: Madre de Tomás Bravo pide justicia a diez meses de la muerte de su hijo

Estefanía Gutiérrez, mamá del pequeño Tomás Bravo, exigió justicia por el caso de su hijo cuyo cuerpo sin vida fue encontrado hace 10 meses tras una semana de búsqueda.

Por medio de su cuenta de Instagram, Gutiérrez manifestó: “Querido hijo hoy se cumplen 10 meses desde que ya no estás junto a nosotros. Donde hoy duele cada vez más tu ausencia, la incertidumbre y la rabia de la injusticia está más presente que nunca en nuestros corazones”.

“Se acerca una de tus fechas favoritas, donde tus ojitos brillaban de felicidad al ver cada juguete y adornos puestos alrededor de la casa. Tendré que enfrentar la primera navidad sin ti y la primera más triste que me tocará vivir”, agregó.

Posteriormente, la madre indicó: “Nunca te pido nada, solo que me acompañes día a día a sobrellevar esta dura batalla, pero ahora te pido hijo que me ayudes a encontrar la verdad, más que nunca te lo pido por favor. Todo se ve tan difícil, tan raro cada día. No me daré jamás por vencida pero te necesito más que nunca a ti mi pequeño“.

“Perdóname por haberte fallado hijo, por prometerte un mundo mejor y fallé. Por aún no hacer justicia por ti. Mami no te olvida y no lo hará jamás. Por lo que fallé, prometo hacer justicia por ti“, añadió.

Finalmente, Estefanía manifestó: “¡A 10 meses de su desaparición y aún no hay verdad y justicia por Tomás Bravo Gutiérrez! ¡Ya Basta de impunidad!”.