Teresa Marinovic reconoció “derrota” tras elección de Gabriel Boric: “Vamos a darle una oportunidad, porque las personas pueden cambiar”

La integrante de la Convención Constitucional, Teresa Marinovic, se refirió a la elección de Gabriel Boric como Presidente electo de Chile.

“Ganó Gabriel Boric, hoy día es el presidente electo de nuestro queridísimo país y vamos a reconocer la derrota como corresponde, con decencia y honestidad, con sentido republicano y democrático”, dijo mediante un video publicado en la plataforma de YouTube.

“Sabemos que las ideas que ha defendido hasta ahora son las incorrectas y quedan mucho todavía en nuestro país que lo ignoran y deberíamos hacer una autocrítica por eso”, añadió.

A esto agregó: “Sabemos también que no ha tenido reparos en validar la violencia y permitir muertes para desestabilizar al país y acceder a cuotas de poder, pero vamos a darle una oportunidad, porque las personas pueden cambiar“.

La constituyente advirtió que “nosotros tenemos principios y no vamos a hacer uso de la violencia o de la mentira, porque no es el poder, sino el amor que nos mueve, y en este sentido puede estar seguro de que no le vamos a pagar con la misma moneda“.

“Pero también queremos ser muy claros, hemos aprendido la lección y vamos a estar observándolo atentamente. No haremos concesión alguna en aquellos puntos que puedan llevar a nuestro país a la ruina”, fueron parte de sus declaraciones.