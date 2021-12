Maule: Desde este miércoles casi toda la región estará en Fase 4 del Plan Paso a Paso

El Ministerio de Salud (Minsal) reportó este lunes 20 de diciembre 1.157 casos nuevos de Covid-19 y una positividad a nivel nacional de 1,79% en las últimas 24 horas

En ese sentido, para la Región del Maule las cifras de la pandemia son positivas, de acuerdo a lo entregado en esta jornada por el titular de la cartera, Enrique Paris.

De esta manera, en el Maule se registraron 84 nuevos casos, de un total de 1.157 a nivel nacional.

Además, las comunas de Rauco y Curicó, a contar del próximo miércoles 22, avanzarán a Fase 4, con lo que el 95,9% de la población estará en esta Apertura Inicial.

Junto con destacar estos avances, las autoridades regionales reiteraron el llamado a la responsabilidad y cuidado con las medidas sanitarias.

“Es una gran noticia para nuestra región el avance de ambas comunas, así como que casi todas estén en Fase 4”, dijo el Delegado Presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, quien resató que “solo falta Cauquenes que esperamos pueda avanzar pronto”.

“Es sin duda también un llamado de atención a no descuidarnos, la pandemia sabemos que sigue y hay que seguir adoptando las medidas necesarias”, manifestó la autoridad regional.

Por su parte, la Seremi de Salud del Maule, Marlenne Durán señaló “gracias a la baja sostenida que presentaron las comunas de Curicó y Rauco en sus casos, han podido avanzar de fase en el Plan Paso a Paso lo que es muy beneficioso”.

Esto, porque “les permite, entre otras cosas, aumentar el aforo en el comercio. Sin embargo, no debemos descuidarnos y hay que seguir trabajando para que los casos no aumenten nuevamente y no tengamos más comunas que retrocedan, ya que con estos cambios tendremos 29 de las 30 comunas en Fase 4.”, señaló la Durán.