Gabriel Boric tras visitar la Convención Constitucional: “No espero en ningún caso una Convención partisana, al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde”

El presidente electo Gabriel Boric visitó este martes a la Convención Constitucional en la sede del Congreso Nacional de Santiago, en donde se reunió con la directiva de la instancia, la presidenta Elisa Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa, y también con la mesa ampliada.

Tras la reunión, mandatario electo dijo que “es un honor estar en la Convención Constitucional” y que “hemos ratificado nuestra plena voluntad de colaboración con el proceso constitucional y con la Convención”.

“Espero que tengamos la colaboración del actual presidente en ejercicio. Ayer tuvimos nuestra primera reunión de trabajo, seguramente vamos a tener más, y ahí se lo vamos a ir planteando, porque este es un tema de Estado, este es un tema de largo plazo“, dijo.

“Todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos, independiente de nuestras diferencias políticas para que este proceso tenga éxito, porque si le va a la Convención le va bien a Chile“, añadió.

Además, sostuvo que “yo no espero en ningún caso una Convención partisana, una Convención al servicio de nuestro gobierno porque no es lo que corresponde. La Convención va más allá de la coyuntura. Por eso hemos manifestado que respetamos plenamente la autonomía de la Convención Constitucional e institucionalmente nos ponemos a disposición para su mejor funcionamiento, respetando de manera irrestricta todas las posiciones que aquí se encuentran reunidas, independiente que no sean las mías, porque la democracia la construimos entre todas y todos”.

Consultado por el cambio en la extensión del próximo periodo presidencial que pueda modificar la Convención, Boric respondió que “es la constituyente la que tiene la protestad de discutir cuáles son las normas constitucionales de aquí en adelante y cuáles van a ser los aspectos transitorios. No me cabe ninguna duda que se actuará con sabiduría en el mejor sentido y pensando en los mejor para los chilenos, y estabilidad y continuidad de nuestra República y país que queremos tanto“.

“Yo no voy a tratar de pautear a la Convención con respecto a lo que tiene que hacer, sino más bien respetar e implementarlo que acá deliberativamente se decida”, agregó.