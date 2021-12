Ministra Hutt abordó los problemas en el transporte durante las elecciones: “Faltó una coordinación más directa con Carabineros”

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, se refirió a los problemas registrados el domingo 19 de diciembre con el transporte público, en el marco de las elecciones presidenciales.

La secretaria de Estado presentó un informe sobre lo ocurrido el fin de semana pasado ante la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.

“Créame que yo soy la primera en estar disponible para cualquier crítica que tengamos que hacer. Me parece que, si falla el sistema de transporte, tenemos que saber exactamente por qué falló y encontrar las cosas que no se hicieron o que se pudieron hacerse mejor”, dijo Hutt en la instancia.

En este sentido, planteó que “faltó una coordinación más directa con Carabineros, de manera que si se cierra una calle nosotros tengamos la información más rápido”.

“Hay cosas que se pueden prever y otras que no”, enfatizó, agregando que “uno puede inyectar buses en tramos intermedios en caso de que se demore el bus que no alcanza a pasar, pero cuando está tan congestionada la calle ese bus tampoco puede pasar“.

Consultada respecto a un eventual protocolo ante próximos eventos, la ministra de Transportes declaró que “recojo completamente la sugerencia de hacer un protocolo. Más aún, basado en lo que pasó en esta oportunidad. Pero creo que implementar la ley que obliga y que dispone que uno tenga el local de votación cerca de la casa y que pueda ir a pie a votar, sería la solución más importante”.

Según la ministra, “eso resolvería muy sustantivamente la carga de personas en el sistema de transporte público. Está publicada la ley y aquí lo que falta es implementarla. Eso habría evitado gran parte de los problemas que vimos”.

Finalmente, la titular de la cartera aludió a la “escasez de conductores” durante las elecciones. “Puede que se haya dimensionado y que estén los buses, pero si no hay conductores -no solo porque no haya disponibles, sino que porque además hay una legislación laboral que impide que las personas trabajen más de dos domingos en el mes- eso restringe la cantidad de personas con las que puede contar el sistema”.