Senado aprueba nueva extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur

La Sala del Senado aprobó este martes 21 de diciembre una nueva extensión del Estado de Excepción en cuatro provincias de la Macrozona Sur.

La medida solicitada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, fue aprobada por 19 votos a favor, 15 en contra y una abstención.

En particular, la acción continuará rigiendo en las provincias del Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, para enfrentar la violencia desatada en aquellas zonas durante este último tiempo.

Al respecto, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, planteó que “en mi recorrido, los alcaldes -sin excepción- las comunidades me pidieron que por favor mantuviéramos el Estado de Excepción y que hiciéramos algo más de manera urgente”.

“Yo quiero decirle al Gobierno que si no somos capaces de hacer algo más urgente, no vamos a poder seguir aprobando esta herramienta y, por lo tanto, tienen días para reaccionar y moverse. La Macrozona Sur no puede seguir esperando. Por eso, en esta única oportunidad, voy a respaldar esta solicitud del Ejecutivo”, agregó.