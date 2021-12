Papa Francisco acepta la renuncia de Bernardo Bastres como Obispo de Punta Arenas

El Papa Francisco aceptó la renuncia de Mons. Bastres con la formula nunc pro tunc (ahora para entonces), que quiere decir que dicha renuncia se hará efectiva con el nombramiento de su sucesor. Hasta ese momento, Mons. Bastres Florence sigue siendo Obispo de Punta Arenas.

La Nunciatura Apostólica informó que dicha noticia ha sido publicada a las 12:00 hrs. de Roma (8:00 hrs. de Chile) de este miércoles 22 de diciembre.

A través de un comunicado, el Obispo Bernardo Bastres Florence agradeció al Papa Francisco “la confianza, comprensión y acogida a la solicitud de renuncia presentada, haciendo también una acción de Gracias a Dios y toda la comunidad de la Iglesia en Magallanes por el camino recorrido en conjunto”.

Al inicio del texto, el obispo explica que “el Papa Francisco ha aceptado mi renuncia como Obispo de esta Iglesia que peregrina en Magallanes, bajo la modalidad de “Nunc pro tunc”, que en palabras simples significa que mientras llega el nuevo Obispo, sigo al frente de la Diócesis, por ello agradezco la confianza que me ha brindado el Santo Padre”.

Luego manifiesta que “hace tiempo, venía reflexionando, evaluando y rezando ante Dios, mi desempeño como Pastor de esta querida Diócesis, y con la confianza de un hijo, le presenté al Santo Padre, la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis, por razones estrictamente personales”.

“Por esto, mi gratitud al Papa, por su comprensión y acogida”, agregando que “entre las razones que puedo compartir con Ustedes, se encuentran todos los acontecimientos que nos ha tocado vivir en estos años y como ellos no sólo han golpeado a nuestra Iglesia, sino también me han afectado personalmente. Me he visto sobrepasado y limitado para responder como merecen ser enfrentados y asumidos”, añadió.

“Delante de Dios, debo pedirles perdón por las limitaciones que no me han permitido ser aquel Pastor que merecía esta Iglesia Magallánica. Con plena libertad puedo hacerles una confesión: delante del Señor tengo mi conciencia muy tranquila y me siento muy liberado con la respuesta que me ha dado el Papa Francisco. Me siento con una profunda serenidad, paz y libertad interior”, añadió Bastres.