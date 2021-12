‘Por un Verano Covid’: Presentan campaña para disminuir el riesgo de contagio en la temporada estival

En la Playa Amarilla en la comuna de Concón, Región de Valparaíso, presentaron la campaña ‘Por un Verano sin Covid‘, que busca disminuir de contagio intensificando la comunicación de riesgo, el testeo y la fiscalización ante el inicio del verano.

Las autoridades que dieron inicio a la iniciativa fueron los subsecretarios de Salud Pública y de Turismo, María Teresa Valenzuela y José Luis Uriarte, respectivamente. Además, de autoridades regionales.

La campaña incluye la ‘Guía de Autocuidado para Veraneantes‘, disponible en www.minsal.cl y www.gob.cl, que contiene las medidas que hay que tomar antes de salir de vacaciones; consejos para planificar los viajes y recomendaciones sanitarias para dueños de locales que atienden público, entre otros temas.

“Son consejos que debemos llevar a cabo para cuidarnos tanto dentro como fuera de Chile. Y aquí me quiero detener. Si usted viaja a otro país, seguramente las normativas sanitarias serán distintas. No se relaje, porque para tener un verano sin Covid hay que cuidarse en cualquier parte del mundo. No arriesgue a arruinar sus vacaciones”, remarcó la subsecretaria de Salud Pública.

En paralelo se está trabajando junto a distintas asociaciones de municipios y con Sernatur, capacitando a los trabajadores del rubro servicios, turismo, gastronómico y comercio, sobre los cuidados que deben tener para protegerse ellos y a sus clientes. A la fecha ya son casi 2.700 personas las que han participado en estos talleres y se espera llegar a más de 6000 personas con las capacitaciones que se harán junto a Sernatur para operadores, locatarios y personas vinculadas al rubro turístico.

“Como sector, desde el comienzo de la pandemia, nos comprometimos con hacer las cosas bien y priorizar la salud de las personas. Por eso, fuimos los primeros que implementamos protocolos y adoptamos el compromiso por dar la máxima certeza posible respecto a nuestra seguridad sanitaria y permitir así a los viajeros confiar en que, por nuestra parte, haremos todo lo necesario para que estén seguros”, dijo el Subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte.

“Hoy, nuestro objetivo es llegar a los más de seis mil quinientos prestadores adheridos al sello de confianza, siendo nuestro foco abarcar el sector gastronómico, hotelería, turoperadores, líneas aéreas y guías de turismo, entre otros. Junto con ellos, se capacitará al personal de Sernatur y la Subsecretaría que tiene contacto con el público, potenciando cada uno de sus encuentros para informar a la población. Estamos comprometidos con amplificar los mensajes y con la entrega de información actualizada a los viajeros”, complementó.

Testeos en asintomáticos

Otro eje importante es el testeo preventivo, para lo cual se dispusieron en forma gratuita 2.500 puntos de Búsqueda Activa de Casos en todo Chile. Para saber dónde están ubicados se puede llamar al Fono TTA 800 371 900 o revisar las redes sociales de las Seremis de Salud.

“Si va a viajar con personas con quienes no convive, o va a visitar a familiares, sobre todo si son personas que pueden correr más riesgo si se contagian, les pido que se testeen de manera preventiva, así identificamos a casos que pueden ser asintomáticos, pero que de todos modos expanden el virus y pueden contagiar a otros”, agregó la subsecretaria Valenzuela.

Las autoridades también remarcaron que las seremis de Salud intensificarán la fiscalización del uso y lectura correcta del Pase de Movilidad. Además, con apoyo del Ministerio de Transportes, se reforzará la fiscalización en terminales de buses para revisar el documento en quienes realicen viajes de más de 200 kilómetros.

Cabe recordar que desde la medianoche del 1 de enero se bloqueará el Pase de Movilidad a todos aquellos mayores de 18 años quienes hayan pasado más de 6 meses desde la segunda dosis o dosis única, y que no cuente con la dosis de refuerzo.