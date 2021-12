El mensaje final de Michelle Bachelet a la Convención Constitucional: “La gente espera de ustedes tanto, que espero que lo logren”

La expresidenta Michelle Bachelet participó este jueves de la Convención Constitucional en la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Allí compartió su experiencia política y respondió diversas preguntas de los convencionales con respecto a diferentes modelos de gobernanza.

Por ejemplo, con respecto a un régimen parlamentario, dijo que “en la realidad que estamos viviendo fuera lo más adecuado”. O sobre su el país debiese tener un primer ministro sostuvo que “no sé si en la cultura política chilena el modelo presidente y primer ministro pudiera ser entendido. Si hay un modelo de ese tipo se requiere que las funciones sean muy claras y definidas”.

Otro de los momentos destacables fue el mensaje final que dio la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU que se encuentra de vacaciones en el país. “Yo quisiera agradecerles muy sinceramente. Yo sé que han sido víctimas de muchas críticas, que tienen el problemas que tienen muchos. Hay tantas expectativas en la Constitución, uno nunca puede cumplir las expectativas cuando son enormes. Por eso ustedes son unos valientes por un lado… ahora con más máscara es más fácil salir a la calle si no resulta la cosa, pero en fin”, bromeó.

“Pero de verdad los felicito, porque creo que son temas súper densos, súper difíciles, y creo que la gente espera de ustedes tanto, que espero que lo logren“, añadió, diciendo que estaba disponible para participar de más invitaciones.

Además, la exmandataria dijo que el gran desafío es “tener una Constitución que pueda rescatar por un lado lo que la gente quiere y anhela, algunas son cosas de materia constitucional otras no. No todo el mundo sabe y creo que en eso ustedes van a tener que hacer harta pedagogía”.

En ese sentido, recomendó que “comuniquen más lo que hacen. Yo no sé si la gente sabe lo que están haciendo y sienten que están teniendo resultado, si están avanzando. Comuniquen mejor, tal vez. A lo mejor todavía no pueden comunicar, porque no tienen acuerdos sustantivos, pero creo que es clave que la gente sepa que la constituyente está funcionando, que está aportando”, añadió.

Por último, Bachelet también le pidió paciencia “porque llegar a acuerdos va a tomar un cierto tiempo. Sobre toda las cosas no olviden nunca por qué fueron elegidos y cómo fueron elegidos, porque yo creo que fue algo que dio tanta esperanza, no solo aquí, también a los chilenos en el exterior que votaron masivamente. Entonces, desearles éxito, mucho éxito, porque la tarea no es fácil, para nada“.