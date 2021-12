Elisa Loncon dice que no ha sido invitada a reunirse con el Presidente Piñera: “No voy a una casa cuando no me invitan”

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, afirmó que cuando asumió no fue invitada por el Presidente Sebastián Piñera para tener una reunión.

En entrevista con Mega Plus, la autoridad de la instancia dijo que “nosotros asumimos que estábamos llegando a una casa diferente, y yo también vengo de un mundo mapuche que tiene su protocolo: yo no voy a una casa cuando no me invitan”. “Yo no fui invitada, esa es mi situación”, aclaró.

Lo dicho por Loncon difiere por lo afirmado por el ministro secretario general de la Presidentes (Segpres), Juan José Ossa, quien aseguró que el Gobierno organizó una cita con el Mandatario y fue ella quien decidió no asistir.

Loncon señaló que “nosotros aquí entramos a un espacio institucional, dentro de las políticas de Estado. Estando acá, a mí todo se me comunica por oficio y yo respondo por oficio. Todo lo que yo interlocuto con el Gobierno ha sido ordenado, transparente, vía esa comunicación”, señaló Elisa Loncon.

En ese sentido, sostuvo que “no tengo información de invitaciones… No tengo ningún oficio que haya llegado”.