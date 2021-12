Minsal reporta 1.426 casos nuevos de Covid-19 y positividad nacional de 2,19%

El Ministerio de Salud informó este viernes 1.426 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 2,19% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 58.606 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 2%.

El ministro de Salud, Enrique Paris, detalló que “a nivel nacional, los nuevos casos confirmados de los últimos 7 días varían en -8% con respecto a la semana anterior y en -30% con respecto a los últimos 14 días”.

La autoridad indicó que “12 regiones del país disminuyen sus nuevos casos confirmados en los últimos 7 días y 14 en las últimas dos semanas”.

En tal sentido y con el fin de mantener la tendencia, el ministro dijo que “hoy, está noche debemos seguir cuidándonos. En las reuniones familiares no olvidar el uso de mascarilla, en lo posible estar al aire libre, ventilar los espacios. Lavarse las manos, no compartir utensilios. No invitemos al Covid-19 a nuestras celebraciones de Navidad”.

Del total de casos nuevos, 838 corresponden a personas sintomáticas y 266 no presentan síntomas. Además, se registraron 322 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 1.797.631. De ese total, 7.986 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 1.745.336.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 25 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 38.984 en el país.

A la fecha, 555 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 480 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 246 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.