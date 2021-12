Covid-19: Gobierno llama a rezagados a asistir a vacunatorios para recibir su dosis de refuerzo antes del 1 de enero

El ministro de Salud, Enrique Paris, llamó a la ciudadanía a vacunarse contra el Covid-19 con la dosis de refuerzo, antes del primero de enero.

“Esta semana es la última instancia que tienen las personas mayores de 18 años pendientes de recibir su dosis de refuerzo y evitar que su Pase de Movilidad quede inhabilitado a contar del 1 de enero”, sostuvo.

La autoridad puntualizó que se verán afectadas por esta situación todas las personas que “tengan más de 6 meses desde que recibieron su segunda dosis y no han recibido su refuerzo pudiendo haberlo hecho”.

El secretario de Estado afirmó que “al día de hoy, 27 de diciembre, un total 1.627.165 personas estarían quedando con su Pase de Movilidad inhabilitado ya que no han asistido a recibir su dosis de refuerzo y ya completaron 6 meses desde la segunda dosis”.

De ellas, 598.922 son personas mayores de 45 años que al 27 de diciembre llevan más de 6 meses desde su segunda dosis y no se han puesto refuerzo.

En esta línea, la autoridad enfatizo que “si nadie más asistiera a recibir su dosis de refuerzo, habría 1.028.253 personas entre 18 y 44 años que este sábado 1 de enero llevarían más de 6 meses desde su segunda dosis y, por tanto, perderían su Pase de Movilidad”.

De igual forma, el secretario de Estado anunció que “esta toda persona de 12 años o más que haya completado su esquema de vacunación al 28 de agosto puede recibir su dosis de refuerzo”.

“Hago el llamado y la invitación a que se acerquen a cualquiera de nuestros vacunatorios disponibles a recibir su dosis de refuerzo, que ha demostrado lo importante que es para incrementar la respuesta inmune luego de completar el esquema de vacunación y va más allá de la presencia de la nueva variante Ómicron u otra que se presente”, instó el ministro Paris.

La autoridad valoró que durante esta jornada en una entrevista publicado en un medio de circulación nacional el presidente de la Sociedad Chilena de Infectología, Leonardo Chanqueo, también hizo un llamado a qué la gente que está pendiente de sus dosis de Refuerzo asista a recibirla indicando que su aplicación es vital.

Autocuidado durante Año Nuevo

Tras el fin de semana de Navidad y a días de Año Nuevo, el ministro Paris afirmó que “la celebración de año nuevo conlleva actividades y reuniones que se realizan en lugares diferentes al hogar, en algunos casos, y con grupos de personas más amplios y no necesariamente del núcleo más cercano como ocurre en la navidad”.

En esta línea, el titular de Salud remarcó “el importante valor que tiene el cuidado personal, una rutina que debemos mantener y reforzar aún más en estas celebraciones”.

“No nos cansaremos de insistir en lo fundamental que es el autocuidado, en esas simples acciones individuales que pueden marcar la diferencia entre cuidarme y no hacerlo”, enfatizó el secretario de Estado.

Al respecto, la autoridad explicó que “cuando antes de salir de mi hogar me pongo mi mascarilla y no me la saco hasta volver a casa, eso es autocuidado. Es decidir cuidarme y protegerme ante la posibilidad de contagiarme de Covid-19. Cuando llevo conmigo mi propio alcohol gel es otra acción de autocuidado”.