Gabriel Boric desiste de invitación del Presidente Sebastián Piñera para ir a gira internacional

El presidente electo Gabriel Boric decidió no aceptar la invitación emanada por el Presidente Sebastián Piñera para acompañarlo a una gira internacional a Colombia, para participar de las cumbres Prosur y Alianza del Pacífico.

“He decidido no asistir a la cumbre a la que nos había invitado el Presidente Piñera”, dijo el próximo mandatario, detallando que se comunicó con el Presidente Piñera para comentarle su resolución.

“Por cierto, las políticas de Estado y de relaciones internacionales son tremendamente relevantes para nosotros. Hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras las autoridades en materias de relaciones internacionales para realizar todas las gestiones convenientes para que esto no se entienda en ningún caso como un desaire de Estado. Pero nos parece que nuestras prioridades hoy están en la conformación de equipos aquí en Chile“, argumentó.

De acuerdo a Boric, en un futuro le darán prioridad la Alianza del Pacífico, señalando que ya ha hablado con presidentes de otras naciones. “Respecto a Prosur, nos parece que es una agenda propia del mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho”, señaló.

Además, el presidente electo afirmó que le manifestó a Piñera que “este tipo de cosas es importante que se conversen en persona y no por la prensa, porque tenemos la convicción de que en materia de políticas de Estado hay que ser cuidadosos para no entrar en debate que le puedan hacer daño a la imagen país, así que le he solicitado tener esos resguardo a futuro”.