Intensifican controles a buses interurbanos y rurales por fiestas de fin de año

A raíz de la alta movilidad que se espera en viajes interregionales para el último fin de semana del año, el Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dispuso de un plan de refuerzo de controles en la Región de Valparaíso, que contempla más de 500 revisiones a servicios interurbanos y rurales, además de intensificar la detección de transporte irregular en las inmediaciones de los terminales de la zona. Dicho plan se dio a conocer en el Terminal de Buses de Viña del Mar.

Los controles consistirán en verificar que los vehículos de transporte de pasajeros cuenten con las condiciones técnicas y de seguridad apropiadas, como estado de luces y parabrisas, la documentación vigente, y también con el cumplimiento de los protocolos sanitarios dispuestos para prevenir contagios de Covid-19, como la realización de una nómina de pasajeros quienes deben contar con el Pasaporte Sanitario o, en su defecto, un PCR Negativo, en los casos de viajes de más de 200 kilómetros.

Antonio Riveros, Jefe Regional del Programa de Fiscalización, afirmó que “hemos iniciado una campaña que va desde el 20 de diciembre hasta el 02 de enero para hacer controles a buses interurbanos, rurales e informales o piratas. Es importante señalar que las condiciones técnicas y de seguridad de los buses ineterurbanos han mejorado sustancialmente durante el último tiempo y por lo tanto las personas pueden confiar en que tendrán un viaje seguro al abordarlos”.

Los controles están orientados a revisar la documentación adecuada del conductor y vehículo y las condiciones técnicas de los buses. “En la región, durante este año hemos controlado a más de dos mil buses, cursando cerca de 200 infracciones, principalmente por el mal uso o no uso del cinturón de seguridad por parte de los pasajeros”, señaló Riveros. Respecto al transporte irregular, afirmó que existe conciencia de que se produce un incremento de vehículos informales en las inmediaciones de los terminales “por tanto estamos destinando personal dedicado especialmente a este tipo de controles, con la finalidad de sacarlos de circulación y de que conductores queden citados a tribunales”, especificó.

Campaña de concientización vial

De igual forma, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) realizó en el mismo terminal de buses, una campaña de concientización vial, haciendo un llamado a los conductores de todo tipo de vehículos a que respeten las normas de tránsito y los límites de velocidad; y a los pasajeros para que utilicen los elementos de seguridad a bordo de los vehículos y exijan el buen funcionamiento de ellos.

Karen Naylor, encargada regional de Conaset, especificó que este tipo de fiscalizaciones entregan tranquilidad a los pasajeros “y también es para que sepan que tienen el derecho a viajar de manera segura, para lo cual se pueden fijar y exigir que el bus no exceda los 100 kilómetros por hora, cuenten con cinturón de seguridad en todos los asientos y lo usen, pues es su obligación utilizarlo”.

Agregó además que siempre es mejor que las personas planifiquen sus viajes con antelación “que no salgan apurados de modo que no esperen poder ganar tiempo en la ruta ya que el exceso de velocidad sigue siendo el principal factor de siniestros en el tránsito y también de más siniestros con fallecidos. El año pasado tuvimos un fallecido en estas fechas y esperamos que este año no vuelva a ocurrir, por tanto el llamado es a ser cautelosos, haciendo los traslados de forma segura, a una velocidad moderada, concentrándonos en la ruta, dejando de lado el teléfono celular o cualquier otro distractor”.

Durante las fiestas de fin de año 2020 se registraron en la región un total de 99 siniestros viales, con un fallecido y un total de 75 lesionados de diversa categoría.